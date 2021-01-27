“Однажды в Голливуде”: Клава Кока рассекретила внешность своего избранника

27.01.2021, 20:36, Разное

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Популярная певица Клавдия Высокова, выступающая под сценическим псевдонимом Клава Кока, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором впервые показала своим подписчикам избранника. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

Стоит отметить, что Клава Кока, являясь весьма популярной звездой сцены и, по признанию большого количества поклонников, очень красивой женщиной, еще ни разу не публиковала в личном микроблоге совместных фото со свои избранником. Такая таинственность порой порождала определенные слухи и домыслы среди любителей её творчества. К слову, очень многие из них приписывали исполнительнице отношения с известным в РФ видеоблогером Дмитрием Масленниковым. И вот в свежем посте Клава Кока решила удовлетворить любопытство фолловеров и выложила фотоснимок, на котором позирует с возлюбленным. Выяснилось, что тема блогерства является актуальной, однако спутником красотки оказался другой представитель данной профессии – Дмитрий Гордей. На фотографии пара позирует на фоне шикарной иномарки, при этом свое предпочтение в имидже они отдали белому цвету: одеяние певицы состоит из белоснежных короткого платья с поясом, носков и кроссовок, спортивный же костюм “соседа по снимку” Клавы Коки оживлен многочисленными черными звездочками, а также дополнен пестрой обувью. “Однажды в Голливуде”, – таким интригующим слоганом сопроводила кадр хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что некоторая часть фолловеров оказалась несколько разочарована увиденным альянсом, ожидая, по всей видимости, в качестве возлюбленного Клавы Коки увидеть другого персонажа. Но в целом пара произвела на большинство поклонников весьма приятное впечатление, о чем последние не преминули возможностью признаться в комментариях. К слову, всего за треть суток публикация набрала почти 300 тысяч “лайков”.