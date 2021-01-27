Симптомы гипертонии у женщин до 60 лет часто путают с менопаузой

27.01.2021, 20:34, Разное

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Хотя классический инфаркт миокарда у мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин, доля пациенток в группе риска значительно увеличивается после 65 лет, сообщают эксперты Европейского общества кардиологов. Кроме того, до 50% женщин старшего возраста страдают от повышенного артериального давления, которое врачи нередко списывают на возрастные гормональные факторы и стресс. При этом гипертония у женщин лечится значительно сложнее, чем у мужчин, и представляет угрозу развития опасных состояний, в том числе инсульта и сердечной недостаточности.

Эксперты призвали своих коллег внимательнее относиться к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, таких как осложнения во время беременности и родов, аутоиммунные состояния и ранний климакс. Так, преэклампсия — мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности, — в четыре раза повышает вероятность сердечной недостаточности и удваивает риск инсульта. У женщин с признаками ранней менопаузы до 40 лет чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и этот риск повышается с каждым годом на 3%. Ревматоидный артрит и волчанка, которые у женщин диагностируют чаще, чем у мужчин, значительно увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в период менопаузы.

«Высокое кровяное давление во время беременности — это предупреждающий признак того, что во время менопаузы у женщины может развиться гипертония и даже деменция много десятилетий спустя. Если не обращать внимание на артериальное давление в 40-50 лет, это приведет к серьезным проблемам в 70 лет, которые будет гораздо труднее устранить», – сообщили авторы документа ESC.

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Медики также подчеркнули важность здорового образа жизни и правильного питания в период менопаузы. Снижение уровня эстрогена нередко вызывает нарушения пищевого поведения, что, в свою очередь, приводит к дефициту веса или ожирению. Оба этих состояния связаны с уменьшением физической активности и депрессией.

«Мы должны оценивать состояние сердечно-сосудистой системы женщин не так, как у мужчин. Очень важно внимательно относиться к факторам риска и ранним предвестникам различных патологий, а не просто спрашивать пациенток об уровне холестерина», – подчеркнули эксперты.