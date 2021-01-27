Корпорация Mail.ru Group объявила о покупке форума Двач

27.01.2021, 20:31, Разное

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Директор по развитию корпорации Mail.ru Group, обладательницы собственного сервиса электронной почты “Mail.ru”, социальных сетей “Вконтакте”, “Одноклассники”, а также плеяды онлайн-игр, Вячеслав Сычёв рассказал о причинах приобретения отечественным IT-гигантом имиджбордов на домене 2ch.hk.

“Каждый, кто с интернетом на “ты”, прекрасно знает, какое влияние на российский сегмент всемирной паутины оказал “Двач”. Юмористический контент “ВКонтакте”, традиции ведения дискуссий в “Одноклассниках”, а также масса популярных молодёжных выражений, используемых в том числе и в устной речи. Но нельзя не признать, что сайт устарел и морально, и технически, а бывший его владелец Нариман Намазов не обладал ни средствами, ни мощностями для его модернизации.

Первое, что отталкивает потенциального пользователя — дизайн. Дизайн середины нулевых в 2021 — моветон, конечно же, над новым сейчас ведётся работа командой, работавшей над редизайном “Одноклассников”. Вторая и одна из самых серьёзных проблем сайта — регистрация. Нам так и не удалось понять, как создать профиль на этом чуде (смеётся), и мы обязательно выведем окно регистрации наружу, добавив так же авторизацию через наши социальные сети. Третья и, пожалуй, самая щепетильная — контент ресурса. Нам удалось выяснить, что средний возраст пользователя форума — 15 лет, и почти половина представленных на сайте материалов просто недопустима. Мы будем вынуждены удалить отдельные ветки обсуждений, но взамен добавим обсуждения по играм как “Warface”, “Crossout” и “Запорожье” и интегрируем сервис прослушивания музыки BOOM” — рассказал Сычёв.

Как известно, бывший владелец “Двача” Намазов Нариман Вагифович недавно принял ислам и больше не способен заниматься столь специфическим по культуре общения ресурсом. Детали сделки, как её форма, и, возможно, сумма остались в тайне.

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