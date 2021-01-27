 

Путин призвал противостоять попыткам оправдать преступления нацистов

27.01.2021, 20:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста, указав на недопустимость оправдания преступлений нацистов. Он подчеркнул, что РФ никогда не допустит забвения страданий миллионов невинных людей, замученных в концлагерях.

«Мы никогда не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов невинных людей, замученных в гетто и концлагерях, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде, погибших от карателей в расстрельных рвах, в сожженных дотла деревнях и селах. Скорбим обо всех жертвах этих чудовищных преступлений и твердо знаем, что такие немыслимые нечеловеческие злодеяния не имеют срока давности. Поэтому наш общий долг – противостоять любым попыткам оправдать, обелить палачей, затушевать факты массового уничтожения людей, приговоренных к смерти лишь за свою национальную принадлежность. Отстаивая правду, мы защищаем не только прошлое, но и мирное будущее», – говорится в обращении президента участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что ежегодные мемориальные мероприятия в память о жертвах Холокоста имеют огромное нравственное значение для общества. «Они важны и для утверждения правды о событиях Второй мировой войны, о том, какой страшной, варварской, безжалостной, изуверской силой были нацисты и их приспешники, что сокрушил их именно советский солдат и что бойцы и командиры Красной армии по праву стоят на пьедестале великих освободителей, спасших от истребления еврейский и другие народы Европы», – добавил глава государства.

Он также выразил благодарность организаторам мемориального вечера «Хранитель памяти».

Ранее Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).



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