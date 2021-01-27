УЕФА утвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

27.01.2021, 20:24, Новости дня

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Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро – это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», – сообщил глава УЕФА Александер Чеферин, передает ТАСС.

В апреле УЕФА обсуждал возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы.

В УЕФА опасались, что Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией.