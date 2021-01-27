 

Посольству США вручили ноту из-за распространения фейков о протестах в России

27.01.2021, 20:24, Новости дня
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Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с распространением фейков о незаконных акциях в России, говорится в заявлении МИД России.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о РФ американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД.

Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января, вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».



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