Пытавшего забить учительницу молотком школьника освободили от ответственности

27.01.2021, 20:20, Разное

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Кировский районный суд в Екатеринбурге суд вынес вердикт 16-летнему подростку, который в декабре 2019 года пытался до смерти забить молотком свою учительницу по литературе, передает URA.Ru. От уголовной ответственности школьника освободили. Было принято решение направить его на принудительное лечение. Сообщается, что пока в законную силу это решение не вступило.