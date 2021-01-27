Политик Царев о причинах падения рейтинга Зеленского: Стал клоном Порошенко

27.01.2021, 20:20, Разное

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Зеленский и его партия “Слуга народа” ушли с центристских позиций и перестали выражать мнение большинства, считает Царев. Он напомнил, что украинцы хотят мира в Донбассе и не желают, чтобы их страна была придатком Запада.

“Зеленский практически в последнее время стал клоном Порошенко”, – констатировал Царев.

Удар по уровню поддержки Зеленского нанесли митинги предпринимателей, рост тарифов на газ, отсутствие прогресса по Донбассу, перечислил политик. Масла в огонь добавляет правительство, у которого нет внятной позиции по главным проблемам, считает Царев. Он не исключил, что накопившиеся противоречия и падающий рейтинг приведут к отставке президента.

Осенью прошлого года в Киеве начались протесты предпринимателей, не согласных с ограничениями из-за коронавируса. В январе украинцы вышли на площади городов из-за повышения тарифов на газ.

Тарифный майдан под ОГА в Запорожье. pic.twitter.com/wS7yUK3X7g

— Сергей из Киева. (@SergUA63) January 25, 2021

Среди основных обещаний Владимира Зеленского было прекращение войны в Донбассе. Несмотря на договоренности с Владимиром Путиным на саммите в Париже в декабре 2019 года, боевые действия продолжаются. На днях украинские войска обстреляли позиции ДНР – ранены двое военнослужащих.

Очередной рейтинг украинских политиков и партий опубликовал 26 января Киевский международный институт социологии. Если бы парламентские выборы прошли сейчас, то партия Зеленского “Слуга народа” заняла бы четвертое место, говорится в исследовании.