Личное: “Широкие коленные чашки”

27.01.2021, 20:12, Разное

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Вот эта автор мне надоела, поэтому я ее забаню, чтобы больше не писала. Пишет которое письмо уже, читает блог с древних времен, но у нее одни и те же вопросы.

В этом письме она их, правда, сформулировала так, что стал виден интересный парадокс. Поэтому я это письмо разберу.

Парадокс заключается в том, что когда девушки пытаются снять свой зеленый виноград в любви, они тут же начинают воображают мужской зеленый виноград. Этот парадокс пригодится нам вечером, когда будем разбирать тему про Анимуса и Аниму.

maarjasaar

Уважаемая Эволюция, спасибо за рубрику и блог

И возможность написать

Сегодняшний пост про зеленый виноград чайлдфри и незамужних женщин вызвал такой вот вопрос:

Почти все женщины понимают, что до 30 надо выйти замуж и родить. Это даже не на уровне бабок на скамейке (которых десятки лет как нет), или уговоров мамы-тети-бабушки-старшей коллеги, (которым вообще то пофиг), а что-то более убедительное, весомое, давящее, древнее, родовое, не дающее покоя.

(Недавно эта автор писала письмо про своей зеленый виноград, связанный с деторождением. Я там подробно отвечала, что тикающие часики – это объективно уходящая возможность. Благодаря медицине, в наше время срок отодвинулся, но до 40 лет надо успеть, а лучше до 35. Это не “что-то древнее, давящее”, как пишет бестолковая автор, а биологические условия такие. Уходит возможность, а люди не любят возможности упускать. И соответственно, если хочется родить здорового ребенка, надо торопиться. Больше ни с чем это не связано, ни с какими происками патриархальных бабушек и врагов. А только с жизнью женских яйцеклеток)

Но проблема в том, что не все девушки от природы безоговорочно красивы, чтобы до 30 легко найти супруга. Не у всех богатая семья. И уж точно, не все, даже усердно учась в вузе, потом делают головокружительную карьеру Золушки при всех своих стараниях. Плоды усердия дают финансовую независимость, жилье, и прочие базовые необходимые вещи, но не делают для мужчин привлекательной. Не отталкивающей и необременительной разве что.

(Обратите внимание, автор, которая в прошлых письмах рассуждала о том, как она радуется свободе, неожиданно начинает причитать, что мужчинам нужны только красивые и богатые девушки. Каким мужчинам? Красивым и богатым, да. А некрасивым и бедным не светят девушки с ОЗ выше. На каждую девушку есть определенный круг мужчин, для которого она будет симпатичной и финансово адекватной. Если снять корону и правильно оценить свой уровень, окажется, что множество людей готовы считать вас подходящей уже сейчас. Хотя если у вас куча багов и постоянные претензии к окружающим, от вас разбегутся даже люди с намного более низкой ОЗ)

Как парни оценивают ровесниц? Выделяют самых красивых, самых умных. А если красота и ум совпадают, то эта девушка гарантированно, при своем желании, до 30 лет и гораздо раньше выйдет замуж и вовремя родит.

(Интересно, что чем глупей автор, тем больше у него Училка. Здесь автор делится статистикой и анализом. На самом деле красота и ум хорошей личной жизни не обеспечивают. За это отвечают границы и самооценка. И раннее замужество тоже ничего не гарантирует. Объясните это таким же бестолковым как автор, друзья. Как складывается жизнь у красавицы и умницы в короне? А ранние браки рапанов к чему приводят?)

А если ситуация такая: обычная девушка, которая вкалывает добросовестно и во время учебы, и после вуза. Надо сначала стать ценным работником, потом купить квартиру, ремонт. И на внешность кучу усилий потратить. Мало фитнеса, потому что у многих есть фатальные недостатки, которые не дают ей быть безоговорочно красивой, чтобы выйти замуж: например, прикус глубокий и зубы неровные, широкие коленные чашки, коротковатая голень, широкая щиколотка, большеватый нос.

(Большеватая корона автора помогает ей смотреть сверху на женщин и мстительно расписывать неидеальные коленные чашки и голени. Она-то замужем побывала, а значит с ней все отлично. А вот других девушек мужчины замуж не берут из-за неровных зубов. Понимаете, зачем она создает видимость, что мужчины настолько избирательны и настолько требовательны? Сама ведь писала, что пользовалась успехом. Найдите ее письма, кстати)

Некоторые, но не все из этих вещей поддаются коррекции у пластических хирургов и ортодонтов, но на это деньги+время. А ведь еще ипотечный долг и ремонт никто не отменял. Кому нужна бесквартирная не модель?

(Представьте себе, мужчин молодых больше, чем женщин. Мужчины молодые хотят секса больше, чем женщины. Хотя доярки их сейчас перегоняют из-за голодной короны, но биологически либидо мужчин молодых намного сильней. Мужчины куда лояльней, в среднем, к любым женским физическим недостаткам. Тем более к меньшей зарплате. Но все это соразмерно своей ОЗ. А девушки не хотят замечать мужчин равной ОЗ и ОЗ ниже. Настолько не хотят, что автор вообще отрицает их существование. У нее все мужчины превращаются в падишахов, окруженных хороводом красавиц)

Вот и получается полным полно девушек, которые очень сильно хотят семью и детей, но ясно понимают, что недостаточно хороши. Кто-то это отчетливо понимает и работает над собой, а кто-то с короной липнет к равнодушным парням, потому что голод и корона.

(Липнут к равнодушным из-за короны, годами теряют время на иллюзии с теми, с кем нет шансов на нормальные отношения, из-за той же короны ведут себя глупо с теми, кому они подходят, но автор понимает корону по-своему. Расскажите как)

Поэтому пока не решатся эти необходимые базовые вопросы (красота+жилье), девушка не сможет всерьез заинтересовать никого, кроме тех, с кем будет откровенно, очень плохо. Рыбачек мало.

(Автор – рапан, уровня глубоководная водоросль. Но конечно рассуждает о рыбачках)