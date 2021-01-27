Как выбраться из своих “Топей”: что делают Эмма Стоун, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости, когда кажется, что все пропало

27.01.2021, 20:02, Разное

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Порой нам кажется, что земля вот-вот уйдет из-под ног, руки опускаются, а улыбка с лица сползает и превращается в недовольную гримасу. Всему виной стресс, который стал неотъемлемой частью жизни современного человека: проблемы на работе, в семье, со здоровьем. Каждый справляется с ними по-своему. Например, герои сериала по сценарию Дмитрия Глуховского “Топи” бегут от своих проблем в отдаленную деревню в русской глуши, чтобы разобраться в себе и совершить психологическую перезагрузку. К чему приведет их побег – следите с 28 января на КиноПоиск HD. А пока мы подобрали для вас 5 проверенных на личном опыте знаменитостей способов борьбы с жизненными невзгодами.

Иван Янковский в сериале “Топи”

Дать выход эмоциям в творчестве

Пережить сложное расставание с мужем-футболистом Ольге Бузовой помогло творчество. Долгое время девушка не могла прийти в себя и страдала бессонницей. Спустя несколько месяцев после развода Ольга сменила имидж, с головой ушла в работу и открыла в себе талант певицы. Клип на песню “Под звуки поцелуев” посмотрела, наверное, вся страна.

Мое творчество и музыка помогли мне пережить сложный период в жизни… и продолжает помогать… я пою о том, что чувствую… о том, о чем мечтаю…” — рассказала Ольга в своем Instagram. (пунктуация автора сохранена – прим. ред.)

Одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes Эмме Стоун актерская профессия помогает справиться с паническими атаками, вызванными генерализованным тревожным расстройством. В детстве девушка боялась ходить в школу и даже в гости к друзьям. Держать ситуацию под контролем ей помогают психотерапевты и занятия импровизацией, которые являются неотъемлемой частью актерской профессии.

Как выяснилось, актерские курсы стали для меня лучшим способом победить монстра. Погружаясь в иллюзорный мир, я перестаю выдумывать глупости в реальном. Я начала выступать в молодежном театре, делала импровизации. Мне кажется, импровизация — это антипод тревожности. Именно зарисовки позволили мне меньше беспокоиться о трудностях в настоящей жизни и научили общаться с другими людьми. Думаю, родители тоже заметили, как благотворно на меня повлияла актерская игра, — поделилась Эмма Стоун в интервью изданию WomanHit.

Заняться спортом

Спорт помогает не только похудеть, но и справиться со стрессом. Многие знаменитости стараются вести здоровый образ жизни, кто-то делает это ради поддержания хорошей формы, а для кого-то это единственный действенный способ борьбы с перенапряжением. Например, голливудскому красавчику Ченнингу Татуму спорт и танцы с подросткового возраста помогают направить свою неуемную энергию в правильное русло. В детстве актеру поставили диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивность.

А российский певец Стас Пьеха, признался, что долгое время страдал от наркотической зависимости и сопутствующих психологических проблем. На данный момент Стас не употребляет наркотики уже 5 лет, он активно продолжает лечение и нашел новый смысл жизни. Певец открыл собственную “СП клинику”, где помогает людям бороться с зависимостями. А справиться с повышенным уровнем агрессии и недостатком гормонов для сбалансированной работы нервной системы ему помогает спорт, в частности, музыкант предпочитает бокс.

Во мне много подавляемого с детства страха, он до сих пор проявляется в гневе, раздражении. А когда я, например, не выспался или меня кто-то выбил из седла, тогда я могу быть агрессивным: подрезать на дороге, орать. Бокс, да и вообще любые виды единоборств, мне кажутся идеальными видами спорта для людей с повышенной агрессивностью, – рассказал Стас Пьеха в интервью изданию The Challenger.

Найти хобби по душе

Еще один прекрасный способ привести мысли в порядок и расслабиться — хобби. Непревзойденный мастер балета Николай Цискаридзе, например, успокаивает нервы вышиванием картин и платков, которые потом дарит друзьям. Артист называет это чем-то вроде аутотренинга (метод терапии, который направлен на борьбу с тревожными состояниями и психосоматическими расстройствами, посредством саморелаксации).

А вот обладатель премии “Оскар” голливудский актер Том Хэнкс не только коллекционирует винтажные печатные машинки, но и чинит их. При этом они не стоят на полках без дела, актер пишет книги, а в 2017 году у него вышел сборник тематических рассказов “Истории о незаурядных пишущих машинках”. Иногда Хэнкс даже берет некоторые экспонаты коллекции с собой на съемки — это помогает актеру отвлечься и расслабиться.

Попробовать йогу

Восточной красавице Сати Казановой справиться со стрессом и депрессией помогают занятия йогой и пение мантр. 2010 год выдался для певицы непростым — уход из “Фабрики”, разочарование в шоу-бизнесе и тяжелое расставание с бойфрендом вогнали девушку в депрессию. Спастись от саморазрушения, страха неизвестности и найти новый путь Сати Казановой помогли йога и медитации. В это же время певица стала сначала слушать, а затем и сама исполнять мантры на санскрите просто так, для души. А в 2017 году Сати решила создать собственный коллектив “Sati Ethnica”.

Сценаристка и голливудская звезда скандального сериала “Девочки” Лена Данэм не скрывает, что страдает от обсессивно-компульсивного расстройства личности и повышенной тревожности. Девушка также справляется со стрессом при помощи йоги и самопознания. Благодаря практике медитаций актрисе удается держать себя в руках, успокоить нервы и настроиться на позитивный лад.

Обратить внимание на правильное питание

Советский и российский музыкант, автор песен и лидер групп “Карнавал” и “Динамик” Владимир Кузьмин справляется с клинической депрессией с помощью правильного питания и здорового образа жизни. А в свободное время артист посещает психологические центры и рассказывает их пациентам о системе правильного питания.

Гвинет Пэлтроу талантливая и востребованная голливудская актриса бросила кинокарьеру и всерьез увлеклась правильным питанием после того, как узнала до чего ее организм довели постоянные перелеты, стресс и вредная пища. Почти 15 лет назад актрису регулярно стали беспокоить головные боли и панические атаки. После нескольких обследований у знаменитости образовался обширный список диагнозов, для борьбы с которыми, в частности, ей прописали диету. С тех пор актриса пропагандирует исключительно здоровый образ жизни, выпускает собственные книги с рецептами и разрабатывает системы диетического питания под своим брендом Goop.