Made in the U.S.A.: Социализм для богатых. Капитализм для остальных

27.01.2021, 20:00, Разное

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Как только мы управимся с пандемией, нам нужно будет разбираться с этим.

By Thomas L. Friedman

Opinion Columnist

Jan. 26, 2021

Credit … Justin Lane / EPA, через Shutterstock

Я прекрасно понимаю почему демократы рвут и мечут.

Дональд Трамп, в первые три года своего президентства, благодаря сокращению налогов, военным расходам и слабой финансовой дисциплине, увеличил бюджетный дефицит до уровня, который в нашей истории наблюдался только во время крупных войн и финансовых кризисов. И сделал он это ещё перед пандемией, когда экономика росла, а безработица была низкой. Но теперь, когда Джо Байден хочет потратить больше на борьбу с пандемией и предотвратить дальнейший спад экономики, многие республиканцы, как по сигналу, заново открывают для себя «хищный оскал» дефицита.

Экие шельмецы.

Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь наиболее уязвимым американцам, которые потеряли работу, дома или бизнес из-за Covid-19, и поддержать города, пораженные вирусом. Итак, я подписываюсь на двойную дозу щедрости.

Но, но, но … когда этот вирус сгинет, ​​нам ВСЕМ нужно серьезно поговорить.

В последние годы так много внимания уделялось обратным сторонам быстрой глобализации и «неолиберального группового мышления свободного рынка», влияющего как на демократов, так и на республиканцев, что мы проигнорировали другой, более широкий консенсус, который охватывает обе стороны: что мы находятся в новой эре постоянно низких процентных ставок, поэтому дефицит не имеет значения, пока вы можете его обслуживать, и поэтому роль правительства в развитых странах может продолжать расширяться – что и происходит со стабильно большой финансовой помощью, постоянным дефицитом бюджета, растущими государственными долгами и все более легкими деньгами из центральных банков для финансирования всего этого.

Этот новый консенсус получил название: «Социализм для богатых и капитализм для остальных», – утверждает Ручир Шарма, главный глобальный стратег в Morgan Stanley Investment Management, автор «Десяти правил успешных наций» и один из моих любимых экономистов-теоретиков, придерживающийся диссидентских взглядов. .

«Социализм для богатых и капитализм для остальных» – вариация на тему, популяризировавшуюся в 1960-х, – случается, объяснил Шарма в телефонном интервью, когда государственное вмешательство больше стимулирует финансовые рынки, чем реальную экономику. Итак, 10% самых богатых американцев, владеющих более 80% акций США, за 30 лет увеличили свое богатство более чем втрое, в то время как 50% беднейших слоев населения, полагаясь на свою повседневную работу на реальных рынках, чтобы выжить, не получили никакой прибыли. Между тем, среднестатистическая производительность в реальной экономике ограничивает возможности для выбора сферы деятельности и прироста доходов как для бедных, так и для среднего класса.

Лучшее свидетельство – прошлый год: мы находимся в разгаре пандемии, которая сокрушила рабочие места и малый бизнес, но фондовый рынок стремительно растет. Это не правильно. Это летают слоны. Я всегда беспокоюсь, наблюдая, как летают слоны. Обычно это заканчивается плохо.

И даже если мы повысим налоги для богатых и направим больше помощи бедным, что предпочитаю лично я, если вы продолжите полагаться на эти сильные стимулы, утверждает Шарма, вы получите множество непредвиденных последствий. И мы тоже

Например, как написал Шарма в эссе,под названием «Спасение, разрушающее капитализм», опубликованном в июле в Wall Street Journal , – легкие деньги и все более щедрая финансовая помощь подпитывают рост монополий и поддерживают «зомби-фирмы с крупной задолженностью» за счет, взлет которых стимулирует инновации». И все это способствует снижению производительности, что означает замедление экономического роста и «сокращение пирога для всех».

Таким образом, никого не должно удивлять, «что миллениалы и поколение Z все больше разочаровываются в этой искаженной форме капитализма и говорят, что предпочитают социализм».

В 1980-е годы «только 2 процента публично торгуемых компаний в США считались «зомби» – термин, используемый Банком международных расчетов (БМР) для компаний, которые за предыдущие три года не получили достаточной прибыли для даже для выплаты процентов по их долгу », – написал Шарма. «Зомби-меньшинство начало быстро расти в начале 2000-х годов, и накануне пандемии на его долю приходилось уже 19 процентов компаний, зарегистрированных в США». То же самое происходит в Европе, Китае и Японии.

И все логично. Продолжительная и все более щедрая финансовая помощь, когда правительства готовы покупать даже мусорные корпоративные ценные бумаги, только для того чтобы предотвратить банкротство, пишет Шарма, «искажают эффективное распределение капитала, необходимого для повышения производительности».

Последние несколько лет должны были стать эпохой огромного созидательного разрушения. С таким количеством новых дешевых цифровых инновационных инструментов, таким большим доступом к дешевым мощным вычислениям и таким количеством легких денег, количество стартапов должно было расти. Оно не росло.

«До пандемии, в США, создавали стартапы и закрывали устоявшиеся компании самыми медленными темпами, по крайней мере, с 1970-х годов», – написал Шарма. «Количество публично торгуемых компаний США упало почти вдвое, до примерно 4400, с пикового значения в 1996 году». (Количество стартапов увеличилось во время пандемии, но это может быть связано с тем, что так много предприятий закрылось.)

Увы, однако, большие компании становятся огромными и более монополистическими в эту эпоху легких денег и низких процентных ставок. И не только потому, что Интернет создал глобальные рынки, где победитель получает все, что позволило таким компаниям, как Amazon, Google, Facebook и Apple, накапливать денежные массы, превышающие резервы многих национальных государств. Это еще и потому, что они могут легко использовать свои завышенные цены на акции или денежные запасы, чтобы скупать подающих надежды конкурентов и высасывать все таланты и ресурсы, «вытесняя маленьких ребят», – пишет Шарма.

Между тем, добавил он, по мере того, как правительства продолжают вмешиваться, чтобы устранить рецессии, спады больше не играют своей роли в очищении экономики от неэффективных компаний, а подъемы становятся все слабее и слабее, с более низким ростом производительности. Таким образом, каждый раз требуется все больше и больше стимулов, чтобы поддержать рост.

Все это на самом деле делает нашу систему более хрупкой.

Теперь, когда так много стран, во главе с США, значительно увеличили свою долговую нагрузку, если мы получим хотя бы небольшой всплеск инфляции, который поднимет процентные ставки по 10-летним казначейским облигациям с 1-го до 3 процентов, сумма денег, которую США придется потратить на обслуживание долга, будет настолько огромной, что очень немного денег может остаться на дискреционные расходы на исследования, инфраструктуру или образование – или на еще один черный день.

Конечно, тогда мы могли бы просто напечатать еще больше денег, но это может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и еще больше поднять наши затраты по займам.

Итак, да, да, да – мы должны прямо сейчас помочь нашим согражданам, которые страдают, преодолеть эту пандемию. Но вместо того, чтобы раздавать больше денег, может быть, нам стоит сделать это так, как это делают корейцы, тайваньцы, сингапурцы, китайцы и другие жители Восточной Азии – денежная помощь только наиболее уязвимым группам и больше инвестиций в инфраструктуру, которая повысит производительность и создаст хорошие рабочие места. Жители Восточной Азии также стремятся сделать свои государства умнее, особенно в отношении предоставления таких вещей, как здравоохранение, то есть сделать его более эффективным, а не увеличивать его размеры – одна из причин, по которой они прошли через эту пандемию с меньшими потерями и трудностями.

Байден планирует, в ближайшее время принять большой пакет инфраструктурных проектов. Он хорошо понимает необходимость этого. Я просто надеюсь, что Конгресс и рынки не устанут от долгов к тому времени, когда мы перейдем к самому продуктивному лекарству: развитию инфраструктуры.

В перспективе, как насчет более инклюзивного капитализма для всех и менее спонтанного, само собой разумеющегося социализма для богатых? Экономика растет за счет того, что все больше людей изобретают и начинают что-то новое. «Без предпринимательского риска и созидательного разрушения капитализм не работает», – писал Шарма. «Разрушение и восстановление,- сердце системы, – остановились. Сухие ветки не падают с дерева. Зеленые побеги уничтожаются в зародыше».