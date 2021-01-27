Мнение: Поглощение парниковых газов лесами, самоуничтожение БиПи и неэкологичная арабская нефть

27.01.2021, 19:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Илон Маск объявил конкурс с призом в 100 миллионов долларов за создание лучшей технологии по улавливания углерода (C02) из промышленных выбросов, дабы спасти Землю от глобального потепления. Может, конкурсанты и придумают что-нибудь стоящее, однако вполне действенная технология уже давно известна – это поглощение парниковых газов растениями с последующей утилизацией этих растений:

https://nplus1.ru/news/2021/01/22/forest-carbon-fluxes

Согласно новой карте потоков углерода в лесах планеты, с 2001 по 2019 годы эти биомы ежегодно выбрасывали в атмосферу 8,1±2,5 миллиардов тонн парниковых газов и поглощали 15,6±49 миллиардов тонн, являясь местом поглощения и консервации углерода атмосферы. При этом уже в четырех странах (Индонезии, Малайзии, Камбодже и Лаосе) ежегодная эмиссия углекислого газа превосходит его поглощение. Статья опубликована в журнале Nature Climate Change.

Смягчить последствия антропогенного изменения климата невозможно без участия лесных массивов, поглощающих углекислый газ по всей планете. На текущий момент оценить их эффективность в рамках глобальных климатических моделей сложно: в каждом регионе баланс между поглощением и эмиссией углерода в лесах меняется в зависимости от межгодовой изменчивости, пожаров и природоохранной политики.

На трёх заглавных картах показаны выбросы парниковых газов лесами, поглощение и общий баланс. Как видно, лес работает охладителем далеко не везде и не всегда. Получается, что с точки зрения борьбы с выбросами C02, иногда лучше вырубить лес и пустить его на строительство.

2. Конкуренты российской нефтянки за рубежом безуспешно пытаются позеленеть:

https://t.me/mazuts_ru/2227

Источники в BP сообщили Reuters, что компания уволила геологов, инженеров и ученых, занимающихся геологоразведочными работами, в рамках экологической программы BP, предложенной генеральным директором компании Бернардом Луни.

Если несколько лет назад количество рабочих составляло более 700, сейчас их осталось менее 100. Сотни людей уволились сами, были уволены или же переведены на другие проекты, связанные с низкоуглеродными видами топлива.

Все это – очевидный признак того, что компания стремится оставить нефть и газ позади и перейти на возобновляемые источники энергии.

Под руководством генерального директора Джона Брауна BP запустила проект “Beyond Petroleum”, инвестировав миллиарды долларов в ветряные электростанции и технологии солнечной энергетики, но подавляющее большинство инвестиций провалилось.

Луни считает, что его план увенчается успехом благодаря беспрецедентной государственной поддержке энергетического перехода и технологическому прогрессу, который сделает возобновляемые источники энергии более доступными, чем когда-либо.

3. Экологи начали наезжать даже на саудовских арабов, обвиняя их в том, что они недостаточно «зелёные»:

https://lenta.ru/news/2021/01/21/siluanov/

Крупнейшую нефтяную компанию мира Saudi Aramco уличили во лжи. Как пишет Bloomberg, компания не раскрывает инвесторам полную информацию о выбросах в атмосферу со своих нефтеперерабатывающих и химических производств.

До выхода на IPO в 2019 году Saudi Aramco обещала потенциальным инвесторам, что они приобретают долю в компании, которая производит меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем другие производители. Однако, как выяснило агентство, Saudi Aramco раскрывает неполную информацию о выбросах и не включает в свой отчет многие нефтеперерабатывающие и химические производства, которые производят в совокупности около 55 миллионов метрических тонн углекислого газа. Это соответствует годовому объему выбросов такой страны, как Португалия. Если бы компания отчитывалась о выбросах со всех производственных мощностей, то их объем удвоился, заключило агентство.

Новые данные опровергают утверждение из исследования, опубликованного в журнале Science в 2018 году, о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии уступает по экологичности только добыче сырья в Дании. «В нефти нет особого смысла, пока вы ее не очистите и не переработаете в бензин, авиационное или дизельное топливо. А такие производства связаны с большими объемами выбросов углекислого газа», — пишет Bloomberg.