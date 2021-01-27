Школы, детсады и вузы семи областей Украины призвали подготовиться к дистанционному обучению из-за непогоды – Министерство образования

27.01.2021, 19:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководителям учебных заведений в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях посоветовали подготовиться к возможному переходу на дистанционную форму обучения из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в письме Министерства образования и науки Украины от 27 января.

В министерстве также призвали принять дополнительные меры, чтобы не допустить переохлаждения участников образовательного процесса в период непогоды.

“Перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) единой государственной системы гражданской защиты Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в режим повышенной готовности”, – добавили в ведомстве.

Срочное письмо отправили всем работникам образования после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится в документе.

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды на 25 января, в частности – о дождях с мокрым снегом. В Украине в ночь на 26 января из-за непогоды были обесточены 269 населенных пунктов.

—