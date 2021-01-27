 

Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина

27.01.2021, 19:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров обратился в московское главное управление МВД России с заявлением, в котором попросил провести доследственную проверку публичных высказываний в его адрес со стороны российского продюсера Иофиса Пригожина.  Об этом 27 января в комментарии “РИА Новости” сообщил его адвокат Алексей Добрынин.

По словам адвоката, в одном из интервью в декабре 2020 года Пригожин, защищая свою супругу, российскую певицу Валерию от критика Шнурова, заявил, что готов “дойти до рукоприкладства”. Адвокат отметил, что в этом высказывании прослеживается “угроза причинения вреда здоровью”.

Добрынин назвал обращение своего клиента в полицию “действиями в правовом поле”. 

В комментарии российскому сайту Ura.ru Пригожин заявил, что не собирается каким-либо образом реагировать на последние действия Шнурова. По мнению Пригожина, музыканту “делать больше нехрен”.

Сергей Шнуров учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, работал реставратором произведений из дерева четвертого разряда. В 1999 году он записал первый альбом с группой “Ленинград” – “Пуля”. В мае 2019 года Шнуров заявил, что коллектив останавливает свою деятельность, но в декабре 2020-го группа презентовала видео с участием украинских актеров Тараса Цимбалюка и Дарьи Трегубовой на песню “Миг”. 

Пригожин в 2004 году женился на певице Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова). Он является ее продюсером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Полтавский угонщик Скрипник убит снайпером

09.08 / Стычки между протестующими и силовиками вспыхнули в центре Бейрута

27.08 / В дом Цепкало в Минске пришли с обыском

25.01 / Компания Seagate начала поставки жестких дисков с объемом памяти 20 Тб

01.09 / Интерьер салона нового поколения Nissan Frontier полностью раскрыли в Сети

08.09 / Прокуратура Киева взяла на контроль избиение Балуха

16.12 / Курс доллара по отношению к рублю не изменился

18.01 / Газпром сообщил о намерении продолжить инвестиции в «Северный поток – 2»

29.10 / В Европе отреагировали на убийство людей в Ницце

15.01 / В ОБСЕ отреагировали на решение РФ выйти из ДОН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска