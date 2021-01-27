Сивохо призвал Минреинтеграции не вносить в Раду законопроект “о переходном периоде”

27.01.2021, 19:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что законопроект “О государственной политике переходного периода”, вынесенный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на общественное обсуждение, в нынешнем виде принимать нельзя. Об этом он заявил на заседании 27 января, сообщается на странице платформы в Facebook.

“Сказать, что этот проект сырой, – это ничего не сказать. Поэтому мы сразу инициировали его национальное обсуждение. Хорошо, что [министерство] пошло нам навстречу и продлило дедлайн для предложений до 5 февраля. Но этого все равно мало. Нужно сместить его хотя бы на март. Нам пишут люди с неподконтрольных территорий, что на таких условиях они боятся возвращаться в Украину. Для этого мы и организовали первое мероприятие в рамках национального обсуждения – дискуссионную площадку с привлечением ведущих украинских и международных экспертов, чтобы обсудить процесс безболезненной реинтеграции Донбасса, чтобы потом жители Донецкой и Луганской областей не чувствовали себя чужими в своей стране”, – сказал он.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник утверждает, что предложенный законопроект “либо разрабатывался для галочки, либо направлен на срыв переговорного процесса, либо чтобы зафиксировать отделение этих территорий от Украины”.

Руководитель Strategic Group Sofia, политолог Андрей Ермолаев высказал мнение, что “законопроект отражает подготовку власти к плану Б, когда, возможно, Донбасс окажется в сложнейшем социальном, экономическом, политическом положении, но не в силу внутренних причин, а в силу причин, связанных с событиями у соседа”.

Платформа по итогам заседания направила в Минреинтеграции обращение о переносе сроков обсуждения законопроекта, чтобы “собрать все замечания к нему и выработать конструктивные предложения”.

https://www.facebook.com/nppe.ua/posts/224365719344101

Минреинтеграции опубликовало текст законопроекта “О государственной политике переходного периода” 11 января 2021 года. Срок принятия предложений и замечаний к документу должен был завершиться 29 января, однако позже ведомство продлило срок общественного обсуждения до 5 февраля.

После сбора предложений законопроект будет доработан и направлен на рассмотрение Верховной Рады.

—