“Ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало”. В Украине снесли последний памятник Ленину – активист

27.01.2021, 19:56, Новости дня

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В Украине минувшей ночью снесли последний памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом 27 января в Facebook сообщил одесский активист Сергей Стерненко.

По его словам, речь идет о скульптуре, которая до сих пор стояла в селе Старые Трояны Одесской области.

На данный момент неизвестно, кто именно снес памятник.

“А пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красному оккупанту Ленину. Он прятался от бдительного ока декоммунизаторов аж в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Но ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало”, – написал активист.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2935369000072763

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

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