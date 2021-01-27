 

Путин в Давосе говорил о мировой войне и единстве России и Европы

27.01.2021, 19:56, Новости дня
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Президент России Владимир Путин считает, что угроза мировой войны сейчас маловероятна, но вероятность “борьбы всех против всех” остается. Видео выступления Путина на форуме в Давосе опубликовано на канале РБК в Youtube.

Путин заявил, что сегодня в мире ослабли международные институты, а вместе с ними и система глобальной безопасности.

Он напомнил, что сегодня Россия и США стоят на пути к продлению Договора о стратегических и наступательных вооружениях, что можно считать положительным сигналом.

“Тем не менее противоречия все-таки закручиваются. Как известно, неготовность и неспособность разрешать такие проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе не возможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации”, – отметил Путин.

Глава Кремля отметил, что ситуация может развиваться в будущем “неуправляемо и непредсказуемо”.

“Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, что чревато борьбой всех против всех. Попытками разрешить назревшие противоречия через поиски внутренних и внешних врагов с разрушением не только традиционных ценностей, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни”, – заявил он.

Президент РФ заявил также, что у Европы и России общая культура и, по сути, это “одна цивилизация”. Он добавил, что французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала.

“Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем… то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться, мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции”, – сказал Путин.

По его мнению, стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

“Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии… Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной”, – подытожил Путин.

США и Европейский союз в последние дни неоднократно выражали свою обеспокоенность в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального и задержаниями его сторонниками. Незадолго до того США ввели новые санкции против российских компаний, причастных к строительству газопровода “Северный поток – 2”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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