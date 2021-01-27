В ходе обыска в камере Навального изъяли хлеб с напильником

27.01.2021, 19:51, Разное

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Полиция произвела обыск в камере СИЗО «Матросская тишина», где сидит Алексей Навальный. Сотрудники изъяли для экспертизы хлебобулочное изделие с напильником внутри.

«В районе 6 часов утра люди в форме начали ломом вскрывать железную дверь в мою камеру. У них ничего не получалось. Затем я услышал скрежет и увидел искры. Это была болгарка. Спустя 10 минут дверь выпилили. Я не знаю зачем было это делать — можно взять ключи у постового.

Зашла следователь Мария Майорова и показала решение суда на обыск. Да-да, обыск в СИЗО. И такое оказывается возможно. Вместе с ней появились ещё трое полицейских и двое понятых.

Сотрудники начали искать вещи, которые могут быть интересны в рамках уголовного дела. Какого именно — они не уточнили. Сказали, что какая разница за что сидеть.

Спустя полутора часов поиска в пустой комнате им практически ничего не удалось найти и, чтобы не уйти ни с чем, они забрали у меня хлеб, в котором был напильник для личных нужд, я делал им педикюр. Они пытаются доказать, что напильник – это холодное оружие, которое я незаконно пронёс в СИЗО — ответили мне», – написал оппозиционер.

В Следственном комитете по итогам обыска камеры Навального объявили о вынесении ему обвинения по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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