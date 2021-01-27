 

Мнение: Скромное обаяние привилегированной собеседницы

27.01.2021, 19:46, Разное
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На связи "привилегированная собеседница" Хуанита Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции призвала ЕС ускорить утверждение нового пакета санкций
Реакция Европейского Союза и США должна быть «смелее и сильнее», чтобы она могла помочь положить конец правлению президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила в среду лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Выступая на онлайн-мероприятии с участием нескольких министров иностранных дел ЕС, Тихановская призвала Евросоюз ускорить утверждение четвертого пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко.
Она также призвала провести международное расследование нарушений прав человека и признать ответственных террористами.
«Международная реакция все еще слишком скромна», – заявила Тихановская, выступая из Литвы.

https://www.golosameriki.com/a/tikhanovskaya-calls-international-response/5753473.html – цинк

На народ Белоруссии надежды судя по всему уже не возлагают – заграница нам поможет!
Следующий удар по режиму Лукашенко – исключение Белоруссии из соревнований по керлингу.

Источник: Colonel Cassad



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