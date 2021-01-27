Мнение: Отдых на Кубе (на самом деле нет)

27.01.2021, 19:44, Разное

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Фото из поста отдохнувшей

Феерическая запись от молодой пары (редкий случай семьи, у которой есть деньги и загран) – которые решили всех (в том числе судьбу) перехитрить и “отдохнуть на Кубе”. Вышло, однако, не совсем так весело, как они ожидали. Особо интересная деталь – коллапс на Кубе, и видимо, не на ней одной: можно себе представить, что аналогичные процессы сейчас происходят по всем таким банановым и не очень государствам, чья экономика так или иначе была завязана на международный туризм.

Ковидный террор, бесправие, тотальное мошенничество, маленькие люди на жестокой ковидной планете – всё в этом маленьком рассказе от потерпевшей.

“Началось всё, как водится, за здравие. Последние 3 месяца я провела с детьми в Анапе, скрывались от коронавируса, муж очень соскучился, сам договорился со свекром, что дети пробудут у него, а мы на недельку сгоняем на Кубу (муж фанат, был там 2 года назад один, мечтал повторить со мной вместе), типа романтическое путешествие, да и медового месяца у нас после свадьбы не было.

Куба, так Куба, красота, белоснежные пляжи, дивное море, ром и йохохо, нам казалось, что мы готовы ко всему: ковидом уже переболели, пцр- на английском сделали для вылета, ничто не предвещало.

Мы не учли одно. На Кубе сейчас реально экономическая катострофа. Продукты по карточкам, еды нет, работы нет, фабрики стоят – даже кофе просто нет в магазинах, ни для туристов, ни для кого. Не все виды рома и сигар можно найти. Люди в бедственнлм положении, экономика держалась на туризме, но сейчас эта часть дохода стремительно тает, США и Канада отзывают своих туристов, кроме россиян там сейчас никого.

И вот, голь на выдумку хитра, образовалась прекрасная махинационная схема. По прибытии у всех туристов берут пцр. И вот, прилетает пара туристов, предположим, на неделю. Одному из них рисуют в аэропорту пцр+, его везут в обсерватор, максимально затягивают повторный тест (мужу сделали ровно в день обратного вылета и то после того, как мужики начали бунтовать и требовать), по законодательству Кубы же результат должен быть в течение 24 часов, но результата нет, то лаборатория сломалась, то ещё что. До 7 дней. Всё это за счёт страховой, причем вписывают даже процедуры, которых там и в помине нет, муж показывал медсестре как давление правильно мерить. Потом, как только -ой, и правда- приходит пцр-, туриста опять переселяют в его отель, где он живёт до момента, когда смогут найти ему свободное место на обратный вылет, а это может занять до 2х недель, потому что уже коллапс из таких задержанных. Всё это опять же за счёт страховой.

Из нашего самолёта было 8 человек с пцр+, мой муж в числе “счастливчиков”. Хочу отдельное внимание обратить, что ни разу не было ни одного случая, чтобы из пары пцр был положительным у обоих, чтобы вот прям приехала семья и они болеют. Выцепляют по одному, перевозят в отель-обсерватор, остальных запирают в номере как контактных. В турфирмах говорят, вы не волнуйтесь, обсерватор это отель 4*, там хорошо, туристы продолжают отдыхать, купаться. Ну, нет. Точнее это конечно отель и на здании написано 4*, но доступ к морю конечно закрыт, а бассейны стоят пустые, вся территория в бедственнлм положении, проходы перетянуты желтыми лентами, людям можно выходить во двор и это огромный плюс, но это буквально клочок выжженной земли, где они просто кучкуются на пластиковых стульях. И всё же возможность поговорить, получить поддержку – бесценна.

Дальше – следите за руками. Есть же ещё второй из пары, тоже лакомая добыча. Итак, второго сажают на карантин в отеле. То есть никуда не перемещают, а реально закрывают в комнате, женщин в других отелях запугивали штрафами и тюрьмой. В нашем случае контактной была я. Что такое карантин? Это одиночное заключение, в некоторых отелях под стражей (прямо у двери номера, да), без какого-либо общения и без связи с внешним миром, тк интернет есть только на ресепшн. Ты не можешь узнать, что с твоим партнёром, позвонить детям, ничего. Три раза в день приносят еду и трясущимися от страха руками с ужасом в глазах, как прокаженной, передают тарелки. Кубинцы очень боятся ковида. Так же кубинцы страшно боятся потерять работу, поэтому дать взятку не помогает ни на одном из этапов пути. Ускорить взятие теста, сдать его платно, но быстро – тоже миф, не верьте, если желая вас успокоить вам скажут, что это возможно. И вот контактный из-за этого затягивания пропускает свой самолёт, а дальше за всё платит сам, потому что он же здоров, страховая не при чем. Перенести дату вылета, простейшая процедура, невозможно: кубинский гид говорит, что это делают в Москве, а московский, что на Кубе, и ну просто ничего с этим не сделать.

Но это всё узнаешь потом. Первые сутки я рыдала не останавливаясь, тк думала, что мужа увезли в настоящий госпиталь с реальными больными, и что он тут умрет к чертям собачьим. Потом я начала сходить с ума от одиночества и тревоги, потом включилась яжмать (до этого я раз в сутки выходила на связь с детьми, тк они плохо засыпают без меня), и вот на этом адреналине я смогла втихаря по кустам пробраться к ресепшн, чтобы выйти в интернет. Яжмать это страшное дело, да))

…

Страшно быть бесправным и беспомощным, ещё страшнее, когда при этом твои права нарушают… Очень хочется найти хоть какой-то смысл в произошедшем, но нет, нам просто не повезло. При этом есть же остальная часть самолёта, эти туристы даже не будут знать, что с нами случилось, мы же были взаперти!

Поэтому кажется особенно важным предупредить других людей о реальном положении вещей. Муж занимается информированием новеньких туристов на Кубе, сначала тех, кого привезли в обсерватор, потом, когда его отпустили, вновь прибывших в отеле.

Да, кстати, бланков ПЦР+ тестов никому на руки так и не дали, а фамилии мужа не нашли в их компьютерной базе данных и ему по факту нечего будет предоставить на работе. (АННА ВОСКРЕСЕНСКАЯ)

“нам просто не повезло” – пишет несчастная Анна. По-моему, весь ее рассказ говорит об обратном: они попали в жернова отлаженной Системы, и интереснее тут то, что НИКТО и НИКАК не мог и не хотел их защищать. Это та самая Новая Нормальность, о которой так долго говорили большевики.