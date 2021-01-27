Ученые обнаружили важный маркер высокого риска смерти от коронавируса

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27.01.2021, 19:42, Разное
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Шведские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы, способные влиять на риск осложнений и летальных исходов пациентов при заболевании COVID-19. Выяснилось, что одним из показательных факторов является высокий уровень в организме больных одного из специфических типов супрессорных клеток.
В процессе исследования ученые, представляющие Каролинский институт (Швеция), подвергли углубленному изучению аспект наличия супрессорных клеток миелоидного происхождения, имеющих название M-MDSC. В научной работе использовались образцы крови и мазки 147 пациентов, заболевших COVID-19, причем к числу последних относились как больные с легкой формой заболевания, так и с наличием тяжелых осложнений, включая летальные исходы. Для сравнения были также привлечены аналогичные материалы для исследования, взятые у лиц, заболевших обычным гриппом, и условно здоровых людей. После проведения аналитической работы выяснилось, что у пациентов, переносивших инфицирование коронавирусом в тяжелой форме или в итоге умерших от заболевания, уровень M-MDSC в крови был ощутимо выше, чем у болеющих в легкой форме или здоровых.

Такую динамику специалисты пояснили способностью указанных супрессорных клеток к подавлению активности Т-клеток, являющихся ключевым фактором в процессе защиты человеческого организма от вируса. Как показали итоги исследования, в крови пациентов, болеющих COVID-19 в любой из форм, количество Т-клеток было существенно меньшим, чем у больных гриппом и здоровых людей. К слову, медики акцентировали внимание на том, что высокий показатель уровня M-MDSC на ранних стадиях заболевания вследствие заражения SARS-CoV-2 имеет прямую зависимость с тяжестью данной болезни.

Источник: lenta.ru



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