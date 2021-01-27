 

“Широкий спектр действия”: Российские ученые нашли вещество для повышения эффективности борьбы с онкологией

27.01.2021, 19:42, Разное
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Российские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили профильные свойства одного из давно известных науке веществ – мелатонина. Выяснилось, что данный компонент способен усилить позитивное действие противораковых препаратов.
В качестве исходной гипотезы ученые, представляющие Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино), приняли вероятную позитивную способность мелатонина влиять на развитие злокачественных опухолей в организме человека. В процессе научной работы они проверили на клеточной модели рака крови и костного мозга действие препарата навитоклакса, предназначенного для лечения онкологических заболеваний, с добавлением мелатонина. Результаты продемонстрировали, что мелатонин имеет свойство к усилению действия навитоклакса. Это, по мнению исследователей, может дать возможность применения указанного компонента, нередко именуемого “гормоном сна”, в целях уменьшения терапевтической дозы химиотерапевтических агентов, не снижая при этом их эффективность.

“Мелатонин вырабатывается в организме человека преимущественно в ночной период суток, во время сна, и представляет собой небольшую молекулу с очень широким спектром действия, включая противоопухолевое”, – пояснили медики. Как отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, специалисты из Пущино в очередной раз открыли новую возможность в области медицины и фармацевтики к повышению уровня противодействия опасному недугу.

Источник: mosreg.ru



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