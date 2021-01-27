Эксперты рассказали о способах найти скрытую камеру в отеле или съемной квартире

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27.01.2021, 19:42, Разное
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Эксперты рассказали о простых способах найти скрытую камеру в отеле или съёмной квартире при помощи смартфона. При этом совершенно не важно, на сколько миниатюрным будет устройство слежения.
Скрытые камеры зачастую используют не с целью шантажа, а чтобы злоумышленнику было проще обокрасть ничего не подозревающего человека. Записи фиксируют, где именно хранятся ценные вещи или же с помощью камер можно увидеть код от сейфа. Именно поэтому шпионские устройства, как правило, располагают выше уровня взгляда и рассмотреть их самостоятельно не удастся. В качестве помощника выступает смартфон. Так как камера очень маленькая, она не имеет возможности записывать на физический носитель и использует подключение через Wi-Fi или Bluetooth. Именно с этого эксперты рекомендуют начать поиски. Внимание должны привлечь названия с разрешением (1080 или 720). При этом само устройство редко идентифицируется как камера, и поэтому текст может быть любым.

Не лишним будет использовать фонарик в тёмное время суток. Для этого достаточно будет выключить весь свет в номере или квартире и просветить по всем стенам, уделяя особое внимание розеткам и предметам мебели. Спрятанные камеры в этом случае выдадут себя бликом от защитного стекла. Можно использовать и приложения. Для Android и iOS имеется масса расширений по поиску шпионского оборудования. Самым распространённым является Fing. Оно покажет MAC-адрес устройства и вбив его в поиск можно найти информацию о том, что именно оно из себя представляет.

Источник: life.ru



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