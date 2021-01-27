 

В США призвали агрессивно отвечать на действия России

27.01.2021, 19:31, Новости дня
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Вашингтон должен агрессивно отвечать на действия России, но при этом вместе работать над вопросами из сферы общих интересов, сообщила кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Нам ясно, что действия РФ в отношении США были агрессивными, и они вели себя враждебно. (…) И мы должны отвечать агрессивно на их действия», – передает ее слова ТАСС.

«В то же время нам надо найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране», – продолжила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что США хотят работать с Москвой и Пекином по вопросу иранской ядерной программы.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать РФ с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.



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