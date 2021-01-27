Аэрофлот продлил закрытие части международных рейсов из-за пандемии
27.01.2021, 19:30,
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Авиакомпания «Аэрофлот» продлила закрытие 88 регулярных международных рейсов до 30 апреля, с которыми на данный момент авиасообщение официально не возобновлено, сообщил перевозчик.
«Аэрофлот» вносит изменения в программу полетов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», – приводит ТАСС сообщении авиаперевозчика.
Россия в среду, 27 января, возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
Напомним, с 1 августа 2020 года РФ постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию.
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