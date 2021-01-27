Мнение: Тяжелое время 2021 года.

27.01.2021, 19:22, Разное

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Будет ли 2021 год смутным, этот вопрос сегодня будоражит сознание многих людей, особенно после протестов прокатившихся волной по всей России 23 января.

По всей видимости, да, смута будет нарастать с определённой прогрессией, она будет только усиливаться с наступлением тепла, точкой её кульминации можно будет считать осеннюю выборную компанию. Существующая власть, пытаясь сохранить выстроенную ею компрадорскую систему в рамках галопирующего неофеодализма всеми силами будет пытаться удержать свои позиции. Люди, находящиеся в этом клубке понимают только одно, при потере рычагов управления они лишаются всего нажитого за это время воровским путём, мало того многим это будет грозить их жизненной катастрофой.

Подогревать эти процессы будут люди с либеральными склонностями, ориентированными на так называемые западные ценности, сегодня их тараном для пробития достигнутого дна назначен оппозиционный деятель в лице А. Навального.

Называть его врагом русского народа было бы не совсем правильно, я бы сказал, что он его идейный противник, западный либерал, марионетка. Но, надо отдать этому черту из табакерки должное, смелый, чего не хватает разрозненной левой оппозиции России. Он и его сподвижники в данное время ни чем не лучше нынешних представителей властных структур. Просто сегодня одна группа мерзавцев во власти, пытается завалить другую и не более. Идёт война за перераспределение властных кабинетов и потоков денежных средств, и ничего более. Нам необходимо понимать, это не наша война и русскому народу нет нужды в неё встревать, пусть они перегрызут друг другу горло, отойдём в сторонку и не будем им мешать издохнуть. Мертвые шакалы не мешают жизни, они просто покидают территорию.

Сможет ли А. Навальный победить в этой либеральной схватке, по всей видимости, нет. Даже представив, что ему гипотетически это удастся, у него не будет никаких шансов её удержать. Чтобы основательно усесться в президентское кресло ему будет необходимо заручиться поддержкой представителей силовых ведомств, найти консенсус по распределению денежных потоков с бизнес структурами, не разрушив при всём этом укрепление вертикали (исполнительной) власти. Комплекс мер, предпринятых президентом России Владимиром Путиным в 2000 е годы с целью укрепления центральной власти в стране и ослабления региональных элит и политической оппозиции, сегодня даёт о себе знать в полной мере. У регионов нет даже элементарных прав на самоуправление, А. Навальный не сможет найти при этом взаимопонимания с местными элитами.

Опять же гипотетически в случае какого-либо успеха ему будет суждена роль пешки, марионетки в закулисных раскладах.

Прошедшие десятилетия, при отсутствии какой-либо значимой социальной идеологии, привели население страны к одному из самых наихудших исходов, люди начали деградировать в ментальном и моральном плане.

Церковь, которая по своей сути должна была ориентировать людей в моральном и нравственном плане сама превратилась в придаток властной системы. Её руководители не смогли сберечь свои нравственные устои и сами погрязли в личном обогащении, при этом каноны христианства перевели в разряд профанации.

Недавняя волна протестов не означает какого-либо значения для властной структуры, к ближайшим волнениям они будут готовы в более надлежавшем виде, учтут свои ошибки, протесты молодого поколения будут пытаться свести к нулю. Волнения в крупных значимых городах будут купироваться крупными по своей численностями силовыми структурами. Количества сотрудников этих ведомств, для этого будет достаточно.

Коренные изменения во всём этом начнут происходить в глубинных регионах страны, когда в эти протесты войдут люди старшего возраста, они будут намного больше мотивированны, уже прожили жизнь и им практически нечего терять. Эти люди, в основном, прошли воинскую службу, имеют жизненный опыт, а так же одну немаловажную деталь, как определённую пассионарность, они встанут за будущее своих потомков. В этом случае ситуация выйдет в совсем иную плоскость, сил у властных органов на подавление этого протеста уже не будет.

Ещё М.Е. Салтыков-Щедрин сказал в своё время:

– Берегитесь, господа. Как только мужик поймет, что такое внутренняя политика, – все, конец этой политике.

′ Трудные времена создают сильных мужчин, сильные – легкие времена. Легкие времена создают слабых мужчин, слабые мужчины – сложные времена.”

Нормальный человек никогда не будет желать своей стране каких-либо катаклизмов, а тем более внутренних в гражданском противостоянии, так могут только поступать крайне недалёкие люди.

Все недоразумения в гражданском сообществе должны решаться только путём Гражданский диалога – механизмом формирования публичной политики.

На основе составных элементов гражданского общества, которыми являются:

1) личность;

2) семья;

3) школа;

4) церковь;

5) собственность и предпринимательство;

6) социальные группы, слои, классы;

7) частная жизнь граждан и ее гарантии;

8) институты демократии;

9) общественные объединения, политические партии и движения;

10) независимое правосудие;

11) система воспитания и образования;

12) свободные средства массовой информации;

13) негосударственные социально-экономические отношения и др.

В данное время всего этого не наблюдается, и это крайне печально.

Без Гражданского диалога страна имеет большие шансы ввергнуться в пучину хаоса, остановить его без приложения невероятных усилий уже будет трудно, но возможно, при условии появления на политической сцене страны людей с левыми взглядами, нацеленными на консолидацию населения в преодолении этих трудностей. Только расширенная коалиция всех прогрессивных направлений сможет успокоить накал страстей, вывести страну на созидательный путь и привести Гражданское общество к Гражданскому диалогу, прекратить расшатывание ситуации и вывода страны на путь созидания.

Сегодня в стране наблюдается предреволюционная ситуация, самое худшее, что может быть для неё. Революции ни когда не приводили какую-либо страну к моментальному возрождению, они всегда ввергали её в пучину хаоса и неопределённости.

Что бы этого не произошло, каждый должен задать себе всего лишь один вопрос, что он может лично сделать для того, чтобы маячащая на горизонте смута не пришла в его дом, не привела к очередным потрясениям.

Всё в этом мире зависит только от нас, от принятия правильных решений, обдуманных шагов и разумных, рациональных поступков.

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