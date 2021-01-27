Мнение: Глобальный вопрос

27.01.2021, 19:10, Разное

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Путин в выступлении на Давосском форуме озаботился проблемой глобальной бедности.

“Мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива” — цитата из его выступления.

Человек, ограбивший со своими дружками-подельниками огромную страну, может поделиться с коллегами-глобалистами только одним — как ограбить весь мир. И уж точно не избавить его от бедности.

Обычно в ответ на маниловские прожекты предлагают предъявить какие-то собственные достижения. Ну хоть какие-нибудь. Предъявлять, понятно, особо нечего. Разве что яхты и дворцы, но это немножечко не про то.

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