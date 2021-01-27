Дочь Джуда Лоу стала бьюти-амбассадором Dior

27.01.2021, 19:08, Разное

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Дочь актеров Джуда Лоу и Сэйди Фрост в свои 20 лет может похвастать внушительными успехами в карьере. Например, недавно стало известно, что модель назначили новым амбассадором Dior Beauty на территории Великобритании.

Я невероятно взволнована тем, что стану новым послом красоты Dior в Великобритании. Мечта, ставшая явью, спасибо тебе, дорогой Dior. Я люблю тебя!

— написала Лоу в своем аккаунте в Instagram, опубликовав несколько фото, где позирует с ярким мейком – алой помадой на губах и выразительными ресницами. Теперь Айрис можно будет регулярно видеть в числе гостей на мероприятиях марки, а также не ровен час, когда девушка снимется в официальной рекламной кампании Dior.

Айрис Лоу для Dior Beauty

Айрис – младший ребенок Джуда Лоу и Сэди Фрост, которые прожили в браке 6 лет и развелись в 2003 году. У нее есть сводный брат по линии матери, родные старшие братья Руди и Рафферти, две младшие сводные сестры (дочери Джуда от последующих отношений), а также младшая сестра или брат – Джуд Лоу и его нынешняя супруга Филиппа Коэн не обнародовали пол новорожденного ребенка. Следуя традициям других звездных детей и примеру брата Рафферти, Айрис решила попробовать себя в модельном бизнесе. На страницах глянцевого журнала она впервые появилась в возрасте 2 лет вместе с родителями, а в 2015-м состоялся ее официальный дебют – она снялась в лукбуке Miu Miu. В 2017-м Айрис стала лицом рекламных кампаний Burberry, в марте 2020 года дефилировала на показе Miu Miu, а затем стала лицом Fendi.

Айрис Лоу для Dior Beauty

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Публикация от Iris Law Updates (@irislaw.updates)