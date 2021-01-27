Мнение: Деданы захапали все ништяки

27.01.2021, 18:52, Разное

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Интересный взгляд на проблему детей на митингах.

Материал прислан одним из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды"

Деданы захапали все ништяки

Отшумели. Откричали. Отбегали. Пора разбирать, пора анализировать.

Первый вопрос, самый животрепещущий: почему так много молодых и агрессивных, почему так много в Столице, самом богатом, самом комфортном для жизни городе? Чего им не хватает? С жиру бесятся? Тик-ток виноват?

Нет это простой и поверхностный подход. Почитаем внимательно суть претензий к власти. Помимо актуального,понятного и объяснимого вопроса коррупции, на втором месте не месте не менее важный, но хоть и не ярко выраженный, но лезущий из всех дыр.

Обратите внимание, как противники именуют главу действующего президента? ДЕД. Казалось бы чего-то тут такого? Но этого оговорка по Фрейду прямая и поразительная. Она объясняет, почему несколько сотен вчерашних подростков в исступлении орут «Мы власть!»

Молодым быть трудно, трудно везде и во все времена. Вход во взрослую жизнь это всегда боль и разрыв, это дефлорация. Да именно так почти по Фрейду! Вспомните свою жизнь, кто не мечтал, засыпая, уткнувшись в мягкую подушку: «вот вырасту и буду делать что захочу!»

А потом удивлением осознаешь, что ничего не поменялось. Что место диктата родителей (настоящего или выдуманного) приходит диктат работодателя, заказчика, клиента и много кого еще. Будучи молодым, ты много работаешь и получаешь крохи, и это обида и это горькое чувство невостребованности. Большие деньги не проходят просто так, чтобы получить их нужно уметь что-то такое, чем владеют немногие или иметь богатого папу. Прочим же предстоит долгий, нудный, противный путь набора опыта и совершенствования навыков. Противно чувствовать себя винтиком, противно, когда твои идеи никому не интересны, более опытные коллеги стоящие рангом выше думают лишь как спихнуть на тебя самую тяжелую, монотонную, скучную работу.

И это не день, не неделя, не месяц, это годы. Тут мы еще сталкиваемся с эхом демографического провала 90-х

Этот провал выкосил низовое звено производственной цепочки!

Чтобы не получилось «обратной пирамиды» с множеством начальников и мизером исполнителей социальные лифты тормозят или стопорят. Работников не продвигают по службе потому, что их некем заменить. Но задерживаясь годами внизу, люди чувствуют обиду и дискомфорт. Пенсионная реформа еще более усугубила ситуацию.

И когда кто-то в своих корыстных интересах говорит: «смотрите это не ваша страна! У Вас украли страну!» Это у многих молодых вызывает понимание.

«Все плохо, потому, что деданы захапали все ништяки!» Вот так, на сленге, все просто и понятно. И потому востребовано.

Отвлечемся немного, поговорим о воспитании. Воспитание это не бан «Тик-тока», воспитание это не посадка школьников под замок. Воспитание нудное, трудное, медленное привитие ребенку базовых моральных ценностей. С государственной идеологией это сделать много проще. Идеология – это стержень, жизненные принципы – кольца.

Надеяться, что родители сделают за государство эту тяжелую неблагодарную работу наивно и глупо. Мало того что им часто просто некогда, им приходится грести против течения.

Да мы живем в обществе потребления, ладно бы зомбоящик просто побуждал хватать разную хрень. Но изо всех дыр в общество прет эгоизм, культивирование преобладания личного над общественным.

Пару месяцев назад мне звонит знакомая, с трудом говорит, прерывается, рыдает в голос. У нее тяжелая жизнь, бывший муж работает неофициально и практически не платит алиментов, работать приходится много, на двух работах, ее работа соцзащита, юридическая помощь. На работе боль, сломанные судьбы, безысходность, злость, порой насилие. И так каждый день.

Спрашиваю в чем дело. Оказывается в дочери, девочке пятнадцать. Приходя домой усталая и опустошенная и незаконченными делами в сумке, мать хочет немного: покоя комфорта и помощи. Простые вещи, понятные и несложные.

Но дочь не хочет ни мыть посуду, не заниматься уборкой, потому, что она «не быдло» Да женщина понимает что пробелы в воспитании – это ее косяк, но когда, черт возьми ей этим заниматься! И ее ли вина, что один раз она не сдержалась и наговорила маленькой мерзавке лишнего. Не ударила, упаси боже, лишь обидела словом!

И вдруг через пару дней звонок в дверь – на пороге соцработник из опеки. Школа все таки решила вмешаться, девочка сидела на уроках грустная, иногда плакала. Вызвали психолога, который пришел к выводу, что девочку в семье обижают и направил в семью представителей опеки.

Да вот так! Вероломство и подлость в награду за любовь и заботу. Почему? Потому, что можно!

И не удивляйтесь потом агрессивному поведению молодежи. Когда школа частично и полностью самоустраняется из процесса воспитания в ход вступают зоологические процессы сальфа самцами и альфа самками.

Вспоминаю стрим из Харькова в феврале 2014 – толпа захватив город собирается и у памятника Ленину и учит местных «демократии»

– Сейчас проголосуем, кто за то, что сейчас снести этот памятник!?

И робкие голоса, что статуя упав может кого-то убить тонут, заглушаются. Малышня захватила песочницу. Радость! Восторг! Мы власть! Песок летит во все стороны, в лицо и за шиворот. Но зато весело. Мы же власть!

Тогда все обошлось, чувство самосохранения взяло верх и желающих раздавленными было мало.

– Вот видите. А вы боялись! – возвещает повелитель песочницы – Вот это и есть демократия! – подытоживает он.

Нет дружок, это не демократия. Не смотрел ты «Повелителя мух», посмотрел, бы – понял, на какой минуте фильма ты сейчас.

Почему насильственный захват власти редко обходится без террора?

Все просто, что есть власть? Власть упорядоченное и максимально смягченное насилие, иначе – «Повелитель Мух» Изначально на заре цивилизации насилия было очень много, потому, что насилие было единственной легитимной основой власти.

И когда у власти нет легитимной основы, террор является единственным средством ее поддержания. Другие ведь тоже хотят ништяков! Потому, что можно!

Почему на Ближнем Востоке всем известная организация была такой жестокой? Это дарвинизм. В условиях естественного отбора ареал обитания захватывает самая жестокая, самая сплоченная популяция.

Жестокие спланированные массовые убийства организуют как правило не садисты и не фанатики, а спокойные уравновешенные прагматичные люди, террор для них не самоцель, а лишь средство управления массами.

Больной вопрос – легитимность власти, какую власть можно считать легитимной? Любимый либералами тезис о том, что достаточно выполнить ряд простых последовательных процедур какоказалось не работает. Вернее работает лишь когда результат «правильный».

В действительности все просто – власть легитимна, когда де-факто решающее большинство населения признает ее таковой, а процедура ее получения не столь важна.

Вернемся к нашей проблеме, как показано выше недостаток качественного воспитания в системе образования формирует нацию эгоистов. Ладно бы все ограничивалось эгоизмом. Молодые люди чувствуют себя вычлененными из процесса принятия решений и управления страной.

В политических партиях им не очень рады, и если и берут, то на побегушки. Но это лишь часть проблемы. Поскольку почти все значимые посты контролируются правящей партией, шансов пробиться, продвигаясь по иерархии системной оппозиции очень мало, ввиду мизерности выделенных ей квот. А правящей партии инициативные молодые люди похоже не нужны.

Мы получаем в итоге гремучую смесь из эгоцентричности, пробелов в воспитании, трудностей карьерного роста, отсутствии внятной идеологии. Молодые люди ощущают себя невостребованными, чужими в собственной стране.

И когда молодому человеку удрученному осознанной перспективой, вдруг кто-то уделяет внимание и говорит с ним и предлагает принять быстро и легко все изменить, это вызывает как минимум интерес.

И ему говорят, что у тебя все плохо, потому что у тебя украли страну, многие верят. Добавляя про себя: «Cтарики украли все и вцепились мертвой хваткой. Вот кругом они. Все места ими заняты»

Повторюсь: сложилось много факторов

– Закостенение элиты с учащающимися фактами передачи дел по наследству или родственным связям.

– демографическая дыра 90-е выкосившая низовое звено и вызвавшее рост его среднего возраста и сроков нахождения в нем.

– отсутствие внятной государственной идеологии. Культивация в СМИ эгоизма. Низкое качество воспитательной работы.

– частая праздность подростков и молодежи и как следствие незрелость, неготовность к созидательному труду, учеба для галочки, для бумажки. Работа лишь ради получения денег.

– Отсутствие в политической системе нормальных молодежных организаций, чтобы должны производить отбор, формировать будущих политиков в разумном ключе.

– экономические проблемы вызванные коронавирусом

– высокий уровень коррупции

Все это приводит к тому, что увы определенная часть молодых людей не видят для себя хороших перспектив в текущей системе. Часть из них вообще не видят себя в этой системе. Поэтому, когда кто-то говорит, что все это легко просто можно поменять им верят.

Кто-то по глупости, кто-то от безысходности, считая что терять нечего. А кто-то с разумным расчетом половить рыбку в мутной воде.Ситуация тревожная, не надо ее недооценивать. Часть молодежи недовольна ситуацией, готова ее менять, при этом не имеет моральных сдерживающих факторов. Тот факт что страна в случае переворота понесет существенные потери как материальные, так и территориальные их не волнует. Их интересует лишь собственное благополучие и согревает надежда урвать себе что-то при дележе наследства «дедов» При этом кураторы, всячески подчеркивают мысль, что несогласные с генеральной линией на быстрые перемены – это воры либо быдло. Что подавляющее большинство населения встанет куда скажут, что их мнения можно и спрашивать, и будущее будет у вас активных и молодых.

Важно понимать, что когда несколько сотен молодых людей кричат – «Мы здесь власть!» – это не перформанс. Они действительно в это верят. Вседозволенность опьяняет, чувство толпы, иллюзия востребованности, причастности к чему-то великому выводит из психического равновесия.

При определенной критической массе возникает коллективный психоз, который мы видели в Киеве в 2014. Когда задержанные сейчас оправдываются, говоря, что не понимали, что делают, в большинстве случаев это правда. Этот феномен массового помутнения сознания хорошо изучен, отработан и взят на вооружение. Особенностью этого феномена являетсяпрежде всего то, что при превышении определенного уровня поддержки, идея породившая массовый психоз начинает самовоспроизводиться без какой-либо внешней подпитки. Яркий пример – Украина или США, где практически все происшествия или негативные явления объясняются вмешательством России.

Помимо долговременной эмоциональной накачки, важным фактором успешного развития массового психоза является отсутствие у части молодежи моральных сдерживающих факторов. «Потому что можно» – это тоже не перфоманс, в этот момент они действительно верят, что все можно.

Самое противное, что массовый психоз заразен, в 2014 вроде как вполне адекватные ранее корреспонденты одного российского интернет издания, вернувшись домой, признавались, что ощущали небывалое воодушевление, чувство неограниченной ничем свободы действий.

В действительности свобода была исключительно от здравого смысла. Ни одну из ключевых проблем Украины майдан не решил, но добавил новые.

Да, надо быть объективным, есть одно достижение – безвиз. Говорю без иронии, если какие-то люди пусть и не совсем законно(о рабочих визах речь не идет) получили более-менее нормально оплачиваемую работу, которой на дома им не светит, я им сочувствую. Эта незначительная часть населения вышла в небольшой плюс, остальные – увы проиграли. Так, что цена этого одного единственного достижения увы несоразмерна.

В свете всего перечисленного, становится понятна цель беспрецедентной по мощности атаки в электронных СМИ и соцсетях – создание массового неуправляемого психоза.Собственно это и ответ, почему используются столь грубые фейки с показом внутреннего убранства Пражской библиотеки. На определенной стадии психоза возможность к критическому мышлению уже отсутствует.

Болезнь долго игнорировалась, болезнь запущена, но лечить ее надо, пока есть хороший шанс ограничиться местной, на крайней случай общей терапией.

(с) Дед

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