Новый вирус поражает мессенджер WhatsApp, маскируясь под приложение Huawei Mobile

27.01.2021, 18:48, Разное

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Программа ворует персональные данные пользователей.

Как стало известно специалистам, пишет «rg.ru», в переживающем не лучшие времена мессенджере WhatsApp появился новый вирус. Он маскируется под официальное приложение Huawei Mobile.

Так, контакту приходит ссылка на скачивание официальной программы, однако перейдя по ней, пользователь попадает не на сайт Play Market, а на его копию. Далее, установив якобы официальное приложение Huawei Mobile, вирус присылает уведомление с просьбой разрешить работу программы в фоновом режиме. После согласия вредоносная программы накладывает поверх настоящих окон и страниц свои шаблоны и таким образом собирает данные о пользователе.

Для предотвращения проникновения вируса рекомендуется устанавливать программы и приложения только из официальных магазинов, таких как AppleStore или Google Play Market, а также не переходить по сомнительным ссылкам.

Для получения более полной информации об этом вирусе рекомендуется просмотреть видеоролик на YouTube, в котором детально показана работа вредоносного приложения.