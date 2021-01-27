Евгения Сатановский объяснил, почему называет «крысами» Порошенко и Зеленского

27.01.2021, 18:48, Разное

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Евгений Сатановский сравнил бывшего и действующего президентов Украины с лидерами Соединенных Штатов. Политолог называл Петра Порошенко и Владимира Зеленского «крысами», агентами Запада, и объяснил, почему так считает.

Несмотря на видимое противостояние пятого президента Украины с действующим главой государства, их политика ничем не отличается. Политолог Евгений Сатановский уверен, что оба политика являются своеобразными агентами, «крысами» Вашингтона.

Соединенные Штаты проводят мировую экспансию, и оба украинских президента попросту работали не на свою страну, а на интересы американской элиты. Сейчас Белый дом усилил работу по расширению и усилению влияния в мире. И Украина стала своеобразным полигоном сначала для Барака Обамы, а после и для его приемника Дональда Трампа. И после смены высшего руководства в Вашингтоне, такую же стратегию продолжат реализовать и далее.

Сатановский напомнил, что, придя к власти на лозунгах о смене принципов власти и политики, Владимир Зеленский продолжает дело Петра Порошенко. Его избиратели, таким образом оказались обманутыми и никаких перемен на Украине до сих пор не произошло. Пресловутая борьба с бедностью в стране закончилась повышением тарифов на ЖКХ и высокой инфляцией. Всего за год новый президент успел открыть рынок земли, при этом ничего не сделав в языковой сфере, и продолжает действовать в том же духе.

Источник: newinform.com