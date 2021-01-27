 

В Apple объяснили опасность установки неоригинальной камеры в iPhone

27.01.2021, 18:48, Разное
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В компании Apple объяснили опасность установки неоригинальной камеры в свои iPhone. Это может привести к заметному ухудшению качества снимков и даже прекращении работы самого модуля.
Новое обновление операционной системы iOS до версии 14.4 привнесло массу важных изменений, среди которых возможность проверить камеру iPhone на подлинность. Это крайне необходимо пользователям телефона после того, как они отдают устройство в ремонт. В случае, когда недобросовестный работник сервисного центра устанавливает не оригинальную камеру iPhone, то на экран выводится уведомление. Оно гласит, что смартфону не удалось проверить подлинность модуля от Apple. Из-за этого, как отметили в самой корпорации, пользователь фирменного устройства может испытывать трудности с фото и видеосъёмкой. Всё дело в том, что камера iPhone разрабатывалась с учётом только системы iOS и поэтому она идеально работает со всеми доступными приложениями. Если же камера установлена не оригинальная, то высока вероятность различных ошибок в фокусировке, качестве изображения, а в некоторых приложениях и вовсе возможен исход, при котором пользователь не сможет сделать снимок.

Последнее, но не менее важное, о чём предупредили разработчики в Apple – грядущие обновления. В случае с оригинальным модулем никаких сложностей не возникнет, так как его возможности учитываются при создании новой версии операционной системы. С не оригинальной камерой велика вероятность, что новые функции, направленные на улучшение съёмки в будущих iOS, могут оказаться просто недоступными.

Источник: www.ixbt.com



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