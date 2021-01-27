 

Юрист: Полиция должна применять спецсредства к зачинщикам беспорядков на акциях протеста

27.01.2021, 18:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если манифестант оказывает сопротивление силам правопорядка, применяет физическую силу к полицейским, то логично, что в ответ к нему применят спецсредства, в том числе дубинки. Важна соразмерность деяния. Об этом сообщил юрист Андрей Шарков, комментируя недавние уличные акции радикальной оппозиции.

«К примеру, мы видим, что демонстрант идет по улице в рамках какого-то несанкционированного политического шествия, но при этом не создает каких-то проблем для транспорта, не создает опасности для других горожан. Наверно, надо этот факт зафиксировать, составить административный протокол о нарушении и в дальнейшем вызвать гражданина повесткой. Может быть, привлечь к административной ответственности. Может быть, нет. Это будет соразмерно его поведению», – отметил глава мурманского отделения Ассоциации юристов РФ Андрей Шарков.

«Если же демонстрант превращается в хулигана, разбивает стекла, переворачивает автомобили, нападает на сотрудников полиции, то, безусловно, общество надо защитить от такого человека, надо изолировать его и задержать», – добавил Шарков.

Глава мурманского филиала АЮР признался, что его порадовало и поведение демонстрантов, и полиции в ходе уличной акции, которая 23 января также состоялась и в его городе. «Не было задержано ни одного человека. Такое возможно, когда протестующие соблюдают закон. Если они и участвуют в несанкционированном мероприятии, то делают это не переступая грань, не нарушая права остальных», – сказал юрист.

Если говорить о протестах в других городах, то среди тех, кто был задержан наверняка есть попавшие в полицию случайно. «Мне, как практикующему юристу, хочется разбирать каждую ситуацию отдельно, чтобы общество понимало, за что один из демонстрантов получает административное наказание, а другого отпустили без составления протокола. Например, посмотрели видеозаписи, увидели, что этот задержанный просто шел мимо. Странно требовать от сотрудника полиции на месте детального расследования – его задача пресечь нарушение общественного порядка, а затем передать задержанного уполномоченному лицу, которое дальше будет с этим разбираться», – сказал Шарков.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

По итогам акций представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 человек, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение.

В Москве, Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях возбудили уголовные дела по фактам нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества, допущенных в ходе незаконных митингов 23 января. Например, в Москве на Сретенском бульваре избили сотрудника Росгвардии, другим правоохранителям распылили в глаза слезоточивый газ. В нападении уже признался блогер Константин Лакеев, он задержан, раскаялся в содеянном и попросил прощения.

В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Путин предложил США взаимное сдерживание в развертывании новых ракет

25.12 / “Могут бесконечно сидеть и ждать”. Кулеба рассказал, почему Россия не выполняет договоренности

15.10 / Глава MI5 назвал российскую разведку главной угрозой для Великобритании — но вскоре её место займёт китайская

15.07 / Трамп и Эрдоган обсудили торговлю и сотрудничество в Ливии

12.07 / В РФ провели более 23 млн тестов на коронавирус

17.09 / Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Астраханскую область

01.07 / “Шаг к ревизии Майдана”. Кокс и Квасьневский обнародовали совместное заявление в связи с судом над Порошенко

24.07 / Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

21.01 / Билл Клинтон задремал во время торжественной речи Байдена

01.12 / В Белоруссии поддержали создание в ШОС самостоятельной финансовой структуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска