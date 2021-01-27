Стрелки часов Судного дня оставили на месте

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27.01.2021, 18:36, Новости дня
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Стрелки часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, которое они занимали в 2020 году, за 100 секунд до ядерной полуночи, сообщила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.

«Сегодня Бюллетень ученых-атомщиков оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи – 100 секунд», – цитирует Бронсон РИА «Новости».

Она добавила, что пандемия коронавирусной инфекции стала свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, в том числе на проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.

В начале 2020 года попечители The Bulletin of the Atomic Scientists решили передвинуть стрелки символических «Часов Судного дня» на 20 секунд вперед. Сейчас их положение ближе всего к «полуночи», нежели когда-либо. Время этих часов отражает состояние обстановки в мире и прогресс в отношении ядерных вооружений, полночь на часах символизирует момент ядерного апокалипсиса.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись РФ и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.

Во вторник президенты РФ и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.



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