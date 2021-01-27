В РФ провели акцию памяти «Блокадный хлеб»

27.01.2021, 18:36, Новости дня

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Регионы РФ к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда провели акцию памяти «Блокадный хлеб». Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали символические кусочки «блокадного» хлеба, которые раздавали людям. По всей стране также прошли встречи со свидетелями тех событий.

В первую блокадную зиму основной дневной рацион многих жителей осажденного города составлял маленький кусочек хлеба. Осенью 1941 года доля содержания муки в хлебе, который выпекали ленинградские хлебозаводы, составляла менее 60%, из-за чего было невозможно даже выпечь буханку приемлемого качества. Снижение хлебных норм осенью 1941 года стало символом ленинградской трагедии, поскольку для многих это означало мучительную смерть от голода. Наиболее памятным было снижение норм 20 ноября 1941 года, по которому рабочие стали получать 250 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети – по 125 граммов.

В соседней Вологодской области, куда в годы блокады эвакуировалось около 190 тыс. ленинградцев, в этом году впервые провели акцию «Блокадный хлеб» во всех городах и районах региона. Волонтеры предлагали всем желающим листовки о блокадном Ленинграде и раздавали «дарницкий» хлеб, расфасованный в упаковки по 125 граммов – суточная норма на человека в блокадном Ленинграде, передает ТАСС.

Рекордное число муниципалитетов подключилось к акции и в Псковской области, которая также поддерживала блокадный город, – из местной деревни Нивки в Ленинград следовал продовольственный обоз. Архангельск в годы осады принимал на лечение детей из блокадного города. В понедельник в ходе всероссийской акции «Блокадный хлеб» жители Архангельска написали людям, пережившим те события, открытки с добрыми пожеланиями.

В Барнаул, столицу Алтайского края в 1942 году эвакуировали Невский машиностроительный завод им. В.И. Ленина. В память о блокадных годах в столовой предприятия представили ингредиенты, из которых пекли «блокадный» хлеб – целлюлозу, жмых, мешок из которого выбивали остатки зерновых, хвою и ржаную муку.

В военные годы принял несколько заводов, эвакуированных из Ленинграда, и Омск. В памятный день пайки хлеба раздают в городе возле памятника детям блокадного Ленинграда. В Перми центральным местом проведения акции стала Центральная городская библиотека имени Пушкина, где горожанам раздают кусочки черного хлеба, чтобы почтить память блокадников.

Работники одного из якутских предприятий постарались ко дню годовщины снятия блокады выпечь хлеб, близкий по составу к тому, что выдавали в осажденном Ленинграде. В Оренбурге символический «блокадный» хлеб самостоятельно готовили кадеты первого Президентского кадетского училища, а в Удмуртии в этом году планировали испечь его по современному рецепту, но организаторы получили много откликов с просьбой оставить рецепт близким к оригиналу. Специальную рецептуру к годовщине разработали и на крупнейшем в Приморье производстве выпечки.

Организаторы акции на Камчатке отметили, что акция «Хлеб блокады» далека от дегустации, она символизирует «дань уважения блокадникам за их мужество».

В Тамбовской области решили отказаться от раздачи символических 125 граммов хлеба в торговых центрах. Принять участие в акции можно только в местах проведения памятных мероприятий, учреждениях образования и культуры.

В день акции екатеринбуржцам показали, как выглядел талон, по которому жителям блокадного Ленинграда выдавали паек – на уличной экспозиции создали имитацию пункта выдачи суточных пайков хлеба, где люди могли получить тот самый 125-граммовый кусочек.

Акции, связанные с блокадным хлебом, также прошли в Рязанской области, тематические уроки для школьников организовали в Курской области, в Самаре провели встречи блокадников с молодежью. Волгоградские ветераны и школьники в понедельник зажгли свечи, возложили цветы и положили кусочки черного хлеба к памятному знаку города-героя Ленинграда у подножия Мамаева кургана.