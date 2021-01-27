Мнение: Бессмертный полк.

27.01.2021, 18:28, Разное

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Призывать выходить на площадь не буду и не хочу, обжегшийся на молоке дует на воду.

Выходить с протестом, это позиция каждого человека в отдельности.

Опять же, выходить на площадь не возбраняется, если ты вышел зная за что.

За какую идею и с кем, зная что твой выход не будет пустым времяпровождением.

Если ты выходишь на площадь под знаменами определённого лидера, то должен знать о его программе, знать решимость этого человека в её реализации и понимать какой временной характер необходим для её воплощения в жизнь.

Если этих позиций не существует, а присутствуют только пустые слова, типа надо лучше жить, знай, тебя будут использовать в виде статистического барана, и не более того. Ты нужен в сию минуту только ради реализации шкурных моментов определенной группы лиц, тем более тебе неизвестных.

Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.

Поэтому революция самое худшее из того, что было придумано человеком.

Не нужно выдумывать для себя обманчивых иллюзий, думая что двое-трое — это уже Общество. Один станет Богом, другой — дьяволом, один будет вещать с кафедры, другой — болтаться под перекладиной.

Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой плохой дороге. Человек безо всякой цели не продвинется и по самой гладкой.

Человек не должен жаловаться на времена — из этого ничего не выходит. Время дурное: ну что ж, на то и человек, чтобы улучшить его.

Если же человек всё же решается выступить за идею, которая ему близка по духу, не претит человеческой совести и порядочности, поступайте разумно.

Здесь по всей видимости требуется уточнить, понятие совести у каждого человека разное, как и видение правды.

Все помнят совсем недавно шествование людей на День Победы с портретами своих отцов и дедов.

Многие из них погибли на фронтах Великой Отечественной войны, другие покинули этот мир по старости.

В то время они защищали свою страну с оружием в руках, за вашу жизнь и будущее своих внуков.

Сегодня оружие брать последнее дело, во внутренних недоразумениях оно ни кому не принесёт умиротворения.

Повторюсь, если же человек всё же решается выступить за идею, которая ему близка по духу, не претит человеческой совести и порядочности, поступайте разумно:

– Просто возьмите снова портреты своих близких людей сражавшихся за вашу свободу, и пусть какая-то нелюдь в человеческом облике посмеет поднять на вас руку.



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