Понравилось…

27.01.2021, 18:12, Разное

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Доктор — Хотите вакцину?

Британец — Нет.

Доктор — Все джентльмены прививаются.

Британец — Ну тогда да.

Доктор — Хотите вакцину?

Немец — Нет.

Доктор — Это приказ!

Немец — В таком случае, да.

Доктор — Хотите вакцину?

Американец — Нет.

Доктор — А ваш сосед уже привился.

Американец — Правда? Ну тогда да.

Доктор — Хотите вакцину?

Русский — Нет.

Доктор — Да тебе просто слабо.

Русский — Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.

Доктор — Хотите вакцину?

Француз — Нет.

Доктор — Все джентльмены прививаются.

Француз — И что?

Доктор — Это приказ!

Француз — Чихал я.

Доктор — Ваш сосед уже привился.

Француз — Что мне до того?

Доктор — Постойте, вы же француз, так? Я вспомнил, что вам вакцина не положена.

Француз — Как не положена? Срочно колите!

Доктор — Хотите вакцину?

Чех — Нет. Можете не стараться. Как с англичанином, немцем, американцем, французом у вас со мной не пройдёт. Знаем мы ваши фокусы!

Доктор (шёпотом) — Псст. Знаете, я вколол им русскую вакцину. Но у меня есть одна, американская, только для врачей. Я вообще вам о ней не должен рассказывать. Это незаконно. И, конечно, она не бесплатная, как русская. Стоит 900 крон.

Чех (доставая из кошелька 1000 крон, шепчет) — Тогда делайте, доктор. Всё в порядке.

Доктор. – Хотите вакцину?

Израильтянин. – Нет.

Доктор. – Тут в Араде немного осталось, но она заканчивается.

Израильтянин. – Дааааа! (вся семья прыгает в машину и едет в Арад)

Доктор. – Хотите вакцину?

Болгарин. – Нет. Хотите ракии?

Доктор. – Да. (присаживается рядом, берёт предложенный стаканчик) Нас тоже фиг знает когда вакцинируют…

Болгарин. – Тогда да! Вот телефон, вы позвоните, когда вакцина будет!

Доктор. – эх…