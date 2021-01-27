Понравилось…
27.01.2021, 18:12,
Разное
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Доктор — Хотите вакцину?
Британец — Нет.
Доктор — Все джентльмены прививаются.
Британец — Ну тогда да.
Доктор — Хотите вакцину?
Немец — Нет.
Доктор — Это приказ!
Немец — В таком случае, да.
Доктор — Хотите вакцину?
Американец — Нет.
Доктор — А ваш сосед уже привился.
Американец — Правда? Ну тогда да.
Доктор — Хотите вакцину?
Русский — Нет.
Доктор — Да тебе просто слабо.
Русский — Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.
Доктор — Хотите вакцину?
Француз — Нет.
Доктор — Все джентльмены прививаются.
Француз — И что?
Доктор — Это приказ!
Француз — Чихал я.
Доктор — Ваш сосед уже привился.
Француз — Что мне до того?
Доктор — Постойте, вы же француз, так? Я вспомнил, что вам вакцина не положена.
Француз — Как не положена? Срочно колите!
Доктор — Хотите вакцину?
Чех — Нет. Можете не стараться. Как с англичанином, немцем, американцем, французом у вас со мной не пройдёт. Знаем мы ваши фокусы!
Доктор (шёпотом) — Псст. Знаете, я вколол им русскую вакцину. Но у меня есть одна, американская, только для врачей. Я вообще вам о ней не должен рассказывать. Это незаконно. И, конечно, она не бесплатная, как русская. Стоит 900 крон.
Чех (доставая из кошелька 1000 крон, шепчет) — Тогда делайте, доктор. Всё в порядке.
Доктор. – Хотите вакцину?
Израильтянин. – Нет.
Доктор. – Тут в Араде немного осталось, но она заканчивается.
Израильтянин. – Дааааа! (вся семья прыгает в машину и едет в Арад)
Доктор. – Хотите вакцину?
Болгарин. – Нет. Хотите ракии?
Доктор. – Да. (присаживается рядом, берёт предложенный стаканчик) Нас тоже фиг знает когда вакцинируют…
Болгарин. – Тогда да! Вот телефон, вы позвоните, когда вакцина будет!
Доктор. – эх…
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