В Барнауле осудили пенсионера, назвавшего российский флаг власовской тряпкой

27.01.2021, 18:11, Разное

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Индустриальный районный суд Барнаула приговорил 75-летнего пенсионера к году исправительных работ и штрафу в 30 тысяч рублей за публичное надругательство над флагом России.

“Судом было установлено, что обвиняемый, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, публично надругался над государственным флагом Российской Федерации назвав его “власовской тряпкой”. Сравнение символа суверенитета и независимости нашей страны с фашистским коллаборационистом является недопустимым. Несмотря на всю тяжесть преступления, судья приняла во внимание преклонный возраст обвиняемого и назначила наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей 329 УК РФ”, – отметила пресс-секретарь суда Надежда Карбышева.

Местное отделение КПРФ уже открыло сбор средств для оплаты наложенного штрафа и пообещало оказать пенсионеру юридическую помощь, если он решит обжаловать приговор.

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