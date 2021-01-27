 

Украина направит в Боснию и Герцеговину экспертов для изучения иконы, которую подарили Лаврову

27.01.2021, 18:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина направит в Сараево экспертов для изучения происхождения иконы, которую Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает “Радіо Свобода”.

Об этом 27 января договорились посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кириличи с министром иностранных дел  Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Кирилич по этому вопросу собирается встретиться с генеральным прокурором страны Горданою Тадич.

Скандал с украинской иконой разгорелся в декабре 2020 года, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Во время этого визита Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей “ЛНР” и “ДНР”.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

В начале января Додик заявил, что вернет 300-летнюю украинскую икону тому, кто ее Додику подарил. Глава президиуме стааны назвал историю о том, что икона была вывезена с оккупированной территории Украины, “фальшивой”, добавив, что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении реликвии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды

17.11 / Пушков назвал «акт Родченкова» подменой международного права американским

18.07 / Германия, Франция и Италия задумались ввести санкции против нарушителей оружейного эмбарго в Ливии

23.01 / Названа дата передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу

02.07 / Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

17.10 / США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за С-400

01.01 / “Если нос сломался – придется делать ринопластику”. Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой

06.08 / В поместье Трампа проникли подростки с АК-47

04.01 / Россиян предупредили об экстремальных холодах

26.11 / Политика: Политические стартапы приведут на выборы в Госдуму новых избирателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска