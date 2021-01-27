Роскомнадзор оштрафует соцсети за публикации с призывами к участию подростков в протестах

27.01.2021, 18:08, Новости дня

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Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, и YouTube за то, что они не удалили призывы к участию “в несанкционированных публичных мероприятиях”. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Указанные соцсети не удалили в общей сложности 170 призывов, говорится в сообщении.

Роскомнадзор напомнил, что за нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации компаниям грозит штраф от 800 тыс. руб. (305, 5 тыс. грн) до 4 млн руб. (1,52 млн грн). За повторное нарушение сумма штрафа увеличится “до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки”.

20 января в Роскомнадзоре заявили, что в TikTok и “ВКонтакте” несовершеннолетних призывают к участию в противозаконных протестных массовых мероприятиях. В ведомстве потребовали “принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации”. Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей для составления протоколов об административном правонарушении.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

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