Погребенные Курганом

27.01.2021, 18:02, Разное

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Жизнь и смерть в одном из самых депрессивных регионов России: тотальную нищету скрывают «уральским Зарядьем». Репортаж «Новой».

В Курган, областной центр с населением более 300 тыс. человек, я приезжаю на поезде. Столица Зауралья, «ворота Сибири»… Рейсы из Москвы сюда бывают не каждый день, а с другими регионами у Кургана и вовсе нет авиасообщения.

У курганского вокзала — уральского истока Транссиба — стоит памятник Тимофею Невежину. Этот крестьянин, по легенде, в 1679 году соорудил себе избу на берегу Тобола, у древнего кургана. Так появился город — Царев курган, или Царево городище. Потом он стал Царегородской слободой, а затем — городом Курганом.

Памятник Тимофею Невежину. Фото: ТАСС

Курган XIX века — это город свободных крестьян и место политических ссылок. Здесь никогда не было крепостного права, но именно сюда были сосланы декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь.

С конца века уездный городок начинает расти: здесь строится Транссибирская магистраль. К революции 1917-го в городе живет 40 тыс. человек.

Сейчас Курганская область — часть Уральского федерального округа. Рядом — по-настоящему столичный Екатеринбург, богатые Ханты-Мансийск и Салехард, преуспевающие Тюмень и Челябинск.

Курган в этом окружении смотрится как бедная родственница из глухой деревни, где даже газа нет и дорога поросла бурьяном.

Хотя, казалось бы, у Кургана все для процветания есть. В военные годы сюда эвакуировали 150 тыс. человек и с два десятка предприятий, а потом появилась и своя промышленность. Известный на весь Союз Курганский завод колесных тягачей (КЗКТ) производил тяжелую автомобильную технику. В 1970–1980-е годы на нем работало 11 тыс. человек. Другой знаменитый завод — Курганский машиностроительный — с 60-х выпускал легендарные боевые машины пехоты (БМП).

Курганский машиностроительный завод. Фото: РИА Новости

А еще Курган — это плодородная черная земля. Это земля вольных хлебопашцев: свободные крестьяне переселялись сюда сеять хлеб. В советское время Хрущев награждал область орденом Ленина: курганцы в 1959-м сдали около полутора млн тонн хлеба.

В этом году в регионе также собрали 1,4 миллиона тонн зерна, но никаких орденов он не получил. Даже наоборот: в этом году Курганская область заняла девятое место среди десяти наиболее дотационных российских регионов. Почти треть бюджета приходит из федерального центра.

Люди бегут. В 90-м году здесь жило 1,1 млн человек, сейчас — чуть больше 800 тыс. Уезжают в поисках лучшей жизни в благополучные соседние Тюмень, Челябинск, Екатеринбург. Кто-то уезжает дальше — в Петербург, в Москву. Уезжают насовсем.

Корреспондент «Новой» отправилась в один из самых депрессивных регионов России, чтобы понять, как получилось, что Курган, которому сама жизнь дала все для благополучия, застрял в девяностых и не может оттуда выбраться.

В село Чернавское введен ОМОН

О забытой богом Курганской области страна вспомнила в октябре, когда на пороге второй волны пандемии курганские врачи отправили президенту письмо отчаяния. Они писали, что не хватает ни мест в больнице, ни самих врачей и медработников. Просили прислать военных медиков, чтобы исправить «ад с медицинской помощью населению в период пандемии».

Военных медиков в регион десантировали, они проработали до 21 декабря. По официальным данным, при их участии удалось вылечить больше 2,5 тыс. пациентов. Но в целом ситуацию с медициной в области этот визит не переломил. «Ад с медицинской помощью» наступил в Кургане задолго до пандемии.

По данным Минздрава за 2018 год, Курганская область — самый не обеспеченный врачами регион России. На 10 тыс. человек тут приходится в среднем 24,2 врача. В регионе нет даже медицинского вуза.

Село Введенское, полчаса езды от Кургана. На автобусной остановке плакат: «Спасибо врачам!» — почему-то от ЛДПР. С Надеждой Конопацкой, региональным представителем профсоюза «Альянс врачей», мы встречаемся во Введенской участковой больнице, где она работает фельдшером-лаборантом. В субботу там пусто — в больнице ремонт, принимают лишь немногих плановых больных. Сюда приезжают люди из десятка соседних сел и маленьких деревушек. Надежда просит не фотографировать больницу — стесняется, что она сейчас в таком состоянии: «Тут, конечно, спасибо властям (с трудом говорю), что они откликнулись и сделали ремонт. Но сейчас я буду ругать власть».

Село Введенское. Фото: Лилит Саркисян / «Новая»

Надежда родом не из Кургана, она выросла в Киргизии, но после распада Союза приехала на родину своей матери.

— Надо сказать, Зауралье — удивительный край. Он мне очень нравится, — говорит Конопацкая, — но, к сожалению, так складывается экономическая ситуация, что край дотационный. Какие были заводы, они благополучно ликвидированы — большая часть. Как вы понимаете, налоговые поступления очень минимальные. Даже если есть какие-то предприятия — а их здесь очень немало, — учредитель находится у вас в Москве или в других регионах. И вы сами понимаете, что налоги не в пользу нашего региона. Вот в чем беда. Родного-то здесь ничего не осталось. Остался КМЗ — Курганский машиностроительный завод. Но все равно в половину мощи работает. Слышишь же от людей, доносится: то там сократили, то там уволили…

Противотуберкулезный диспансер в поселке Чернавское. Фото: Никита Тележенко / Znak.com

Надежду тоже уволили с прежней работы: больше года назад местные власти закрыли противотуберкулезный диспансер в поселке Чернавское. Объяснили это аварийностью зданий и необходимостью ремонта. Сотрудники запротестовали. В селе, где живет всего 200 человек, острая нехватка врачей, а диспансер был еще и местом массового трудоустройства.

— Эта Чернавская больница — единственное предприятие в поселке. Магазина нет, школы нет, автобусы отменили. Там нет ни-че-го!

Это было единственное жизнеобеспечивающее предприятие, весь поселок работал там. Все, кто не пенсионеры, работали в диспансере. Да, зарплаты были маленькие, но люди были довольны. Потому что надо как-то выживать, — говорит Надежда.

Жители Чернавского обращались к врио (на тот момент) губернатора Вадиму Шумкову с просьбой не закрывать тубдиспансер. Когда ответа они не получили, решили бойкотировать выборы главы региона, назначенные на 8 сентября 2019 года. Сотрудники тубдиспансера рассказывали изданию Znak.com, что после этого на них оказывали давление со стороны местного депздрава: угрожали увольнением и «прозрачно намекали, что у всех есть семьи». В ведомстве это отрицали и утверждали, что предлагали чернавским врачам должности в других отделениях областного тубдиспансера. Но те отказались. Надежда же уверяет, что сотрудников уволили «в одностороннем порядке, изменив условия трудового договора, что запрещается трудовым законодательством РФ». «Когда мы подняли шум, попросили у властей объясниться с нами, нам сказали так: «Вы бузотеры. Вам делать нечего, вот вы бузу-то и подняли».

Она обращалась за помощью в местный профсоюз врачей и медработников, в котором тогда сама состояла. Ее попросили на выход. Тогда она обратилась в «Альянс врачей» — и там откликнулись.

Сотрудники и пациенты забаррикадировались на диспансерской кухне. Фото: Никита Тележенко / Znak.com

В день закрытия тубдиспансера в Чернавском случился маленький бунт. 15 октября в поселок прибыли сотрудники полиции и бойцы местного ОМОНа. Сотрудники и пациенты забаррикадировались на диспансерской кухне, ОМОН требовал уйти из здания. Осада длилась до утра 17 октября.

В твиттере «Альянса врачей» я прочитала про развязку этого противостояния: «В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвалось более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую». Анастасию Васильеву, главу профсоюза, вместе с медработниками бастовавшую в больнице, полиция задержала.

Диспансер после этого все равно закрыли, а медработники пошли в суд. Надежда, как и другие сотрудники, из-за работы с туберкулезными больными получала льготный стаж и могла бы выйти на пенсию раньше. К октябрю прошлого года она проработала в тубдиспансере 17 лет, ей не хватило полутора лет, чтобы выйти на пенсию. Теперь ее льготный стаж может пропасть.

Первая и вторая инстанция в Кургане уже проиграны, очередь за кассацией в Челябинске.

В июне 2020-го генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации, рассказал об огромной нехватке врачей в Зауралье: в курганских медучреждениях закрыто лишь 42% позиций среднего медперсонала и 62% — врачей. Надежда подтверждает: ее коллеги, курганские медработники, часто переезжают на работу в Ханты-Мансийск, их приглашают в Тюмень. Едут за достатком, за перспективами для детей.

Она рассказывает мне, будто бы, несмотря на катастрофу с медициной в области, в конце апреля, в разгар пандемии, губернатор Шумков дал поручение своим заместителям, руководителям органов исполнительной власти в регионе и главам муниципальных учреждений «приостановить прием жителей на службу». Это касалось позиций в органах исполнительной власти области, органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях. Это же распространялось на врачей, медработников и даже на технический персонал медучреждений.

Принимать на работу людей с тех пор разрешалось только «в исключительных случаях» и только тех, «чье нахождение на рабочем месте является критически важным». Все такие назначения должны были быть согласованы с руководством. На документе стоит пометка: «Срок исполнения — постоянно».

Мне не удалось разыскать это распоряжение на сайтах официальных органов, однако я видела ссылку на него в письме департамента здравоохранения Курганской области руководителям подведомственных медорганизаций.

В документе поясняется алгоритм приема на работу «в исключительных случаях» — через согласование с правительством области. Чтобы взять врача или работника среднего и младшего медперсонала, руководитель учреждения должен был направить письмо с просьбой согласовать прием сотрудника на работу. То же самое с техническом персоналом.

Надежда Конопацкая. Фото из личного архива

Конопацкая рассказывает: «Вот уборщица устраивалась, Елена Александровна. Она не могла устроиться месяц! Документы проверяли. А у нее ребенок. Она одна его воспитывает. Она вся испсиховалась: мне жить, говорит, не на что. Я ей тысячу заняла из своих 18 тысяч зарплаты. Я уж про эту тысячу и не спрашиваю: при такой зарплате как она может рассчитаться со всеми долгами? А они ей говорят: документы у губернатора проходят проверку! Что он там проверяет? Что он может проверить у санитарки или медсестры, которая только что окончила колледж?»

С тех пор, как Надежда Конопацкая представляет курганский «Альянс врачей», ей регулярно пишут медработники. «Спрашивают: подскажите, на какой закон ссылаться; скажите, к кому мне обращаться? Эту информацию уже невозможно мимо ушей пропускать. Она тяжелая».

Сейчас в основном пишут те, кто недополучил стимулирующие выплаты, связанные с ковидом: «До октября все было более-менее хорошо: финансировалось, люди вроде получали.

А в последнее время люди из «красной зоны» сильно жалуются, что с начала октября их лишили ковидных выплат. Дали только 60% от суммы».

Сейчас Надежда работает только на одной ставке в больнице в селе Введенское — там живет 4,5 тыс. человек. В этом месяце она получила 19,5 тыс., в предыдущем — чуть меньше тринадцати. Сама она по поводу денег переживает не слишком — говорит, что всегда придумает, как выкрутиться: фельдшеры-лаборанты востребованны. Зато смотреть на коллег ей трудно.

— Вот вчера санитарка на полбумажки расписала, как она эти 15 тысяч зарплаты будет распределять, — рассказывает она. — У нее куча долгов. Я не хочу уже в это вникать. Это тяжелая информация. Наши люди в такой богатейшей стране жить так не должны. Не должны. Страна богатейшая. Богатейшая страна.

Место для стариков

Мы встречаемся с Игорем Путиным, однофамильцем президента, в баре в самом центре Кургана (в середине разговора невзначай выясняется, что он его владелец). Игорь рассказывает про свой основной бизнес — компанию «Сток», которая занимается сортировкой и переработкой отходов в Кургане. Путин создал ее еще в 2011-м, задолго до того, как «мусорная» тема пояснила о себе в виде локальных экопротестов по стране и была замечена на государственном уровне. Помимо сбора и утилизации мусора, «Сток» последние пять лет еще и сортирует мусор.

Игорь Путин. Фото: Игорь Меркулов / URA.RU

— История становления моего бизнеса — это, конечно, история борьбы с чиновниками. Закон о раздельном сборе отходов был принят в 2017 году, а вступил в силу в 2019-м. А тогда, в 2011-м, этот мусор никому не был нужен вообще, — вспоминает бизнесмен. — Но наш тогдашний губернатор Олег Алексеевич Богомолов съездил в Новокузнецк — президент проводил там совещание, посвященное мусорной теме. И у нас чего-то такое захотели сделать. Я оказался немножко в теме, немножко опередил время. Раз губернатор сказал, что это надо, президент сказал, что это надо, то нашелся дурак, который это сделал. Они поговорили и разошлись, а дурак остался со своим бизнесом один на один. Доходило до того, что Роспотребнадзор, например, выходил от нас с проверкой, а Росприроднадзор — заходил. Тот выходил — заходила прокуратура. Потом заходили все вместе, втроем. Однажды за полтора месяца у меня было порядка 30 проверок. Как в таких условиях бизнесу жить?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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