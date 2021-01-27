Евгений Сатановский назвал главную преграду для дружбы между США и Россией

27.01.2021, 17:54, Разное

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Евгений Сатановский прокомментировал отношения между США и Россией. Политолог назвал главную преграду для дружбы Москвы и Вашингтона.

Известный эксперт Евгений Сатановский проанализировал состояние внутренней и внешней политики Соединенных Штатов. Стремление влезать в дела других стран и обвинять их в своих проблемах специалист считает главной причиной большинства конфликтов на планете. Из-за собственных нерешенных неурядиц и внутреннего кризиса Вашингтон пытается отвлечь внимание рядовых американцев на другие государства. Власти США утверждают, что все более ухудшающееся состояние в государстве спровоцировано действиями то Северной Кореи и Китая, то Ирана или России.

Такая позиция людей, занимающих главные посты в Вашингтоне, является основной преградой для выстраивания доброжелательных связей с другими странами. Это же мешает дружить с Российской Федерацией. После победы Трампа и во время его каденции русских винили в якобы вмешательстве в выборы, такая же ситуация наблюдается и сейчас, после смены главы Белого дома. На страницах своего Telegram-канала «Армагеддоныч» Сатановский разъяснил, что особ, получивших власть в Соединенных Штатах, ослепляет гордость. Из-за этого им сложно оценит ситуацию объективно, увидев причинно-следственные связи между своими действиями и результатами.

База американского истеблишмента состоит из преимущественно возрастных граждан, не желающих отойти от своих убеждений и мировоззрения, представления об окружающих. Это и мешает гармоничным и дружественным дипломатическим отношениям между Москвой и Вашингтоном, заверяет Сатановский. Во времена молодости чиновников, сейчас до сих пор занимающих главные кресла в высших эшелонах американских властей, США были одной из сверхдержав. Сейчас же их страна вынуждена бороться с угрозой распада и сокращения территории. Чтобы скрыть от простых граждан существующий кризис, постоянно приходится прибегать к практике экспансии, которую видно на Ближнем Востоке, в Грузии или Украине. Только избавившись от всех своих комплексов США смогут не только устоять, как государство, но и наладить дружбу с Россией.

Источник: inforeactor.ru