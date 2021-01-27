Мутко: Выпускники программы Архитекторы.рф будут менять города

27.01.2021, 17:54, Разное

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На участие в 3-м по счету потоке бесплатной образовательной программы профессионального развития для специалистов в сфере градостроения «Архитекторы.рф» было подано около трех тысяч заявок. Экспертное жюри, в которое вошли те, кто прошел первые два этапа программы, отобрало более тысячи претендентов. Причем, отдельного внимания заслуживает тот факт, что в текущем году высокую активность проявили представители муниципальных и региональных администраций, от которых поступило более 30% заявок, пишет ДОМ.РФ.

Теперь членам жюри необходимо до середины марта определиться с сотней финалистов, которые получат возможность пройти обучение и стать архитекторами. Как отмечает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, столь высокий интерес со стороны представителей отраслевого сообщества к конкурсу можно объяснить актуальностью темы развития комфортной и безопасной городской среды и пространств для проживания людей. Запрос на подобные изменения сегодня наблюдается и со стороны граждан страны, и со стороны государственных органов, тем более, что в последнее время ведется активное развитие эффективных инструментов оценки качества городской среды. Именно с этим и связан рекордный показатель по количеству заявок на участие, поступивших непосредственно от государственных служащих (всего 306), и прошедших соответствующий отбор. Это в 6 раз больше, чем годом ранее, информирует realty.interfax.ru

«В рамках национальных целей предусмотрено существенное повышение показателей качества среды в городах страны к 2030 году на 50%. Достичь этих показателей можно благодаря подготовке высококвалифицированных кадров на местах, а также в органах региональной и муниципальной власти. Эта программа ориентирована как раз на таких людей, поэтому мы рады, что заявки приходят от всех, кто желает развивать свои компетенции в рамках государственной службы. Муниципалитеты и регионы нуждаются в амбициозных профессионалах, которые смогут применить свои умения и знания для изменения городов и создания в них безопасной и удобной среды для жизни граждан», – добавил Мутко.

Сегодня более пяти десятков выпускников первых 2-х потоков проекта уже заняты в органах региональной власти и местного самоуправления. Некоторые из них после завершения курса получили назначение на должности главных архитекторов своих регионов, стали профильными экспертами и специалистами в соответствующих департаментах. Всего же за два года существования программы, обучение современным практикам формирования комфортной и безопасной городской среды прошли две сотни участников.

Согласно ожиданиям, выпускники курса Архитекторы.рф в будущем смогут решать сложные задачи развития городов, ориентируясь в том числе на Индекс качества городской среды, который был разработан специалистами ДОМ.РФ, Министерством строительства, Правительством РФ и КБ «Стрелка». Этот Индекс позволяет с помощью 36 различных индикаторов определить не только основные проблемы среды, но и ключевые возможности для дальнейшего роста конкретного населенного пункта.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что программа Архитекторы.рф реализуется в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина в сотрудничестве с Институтом «Стрелка» в рамках развития и поддержки российских проектировщиков и архитекторов, госслужащих и градостроителей. Реализация программы осуществляется при поддержке Кабинета министров и Минстроя страны. А ее ключевая цель заключается в обеспечении российских городов квалифицированными специалистами, которые примут участие в формировании комфортной и безопасной городской среды.

На данный момент Архитекторы.рф, реализацией которой занимается ДОМ.РФ, включает в себя онлайн-курсы, стационарную программу, а также издательскую деятельность. В рамках проекта также проводятся международная конференция «Архитектор будущего», карьерные дни «Городские практики» и «Ярмарка вакансий», ряд краткосрочных образовательных программ для профильных специалистов.