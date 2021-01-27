Ученые на Кубани займутся выведением холодоустойчивого сорта чая

27.01.2021, 17:54, Разное

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Учёные из Федерального исследовательского центра на Кубани займутся выведением холодоустойчивого сорта чая. Для этого они тщательно изучат чай Camellia sinensis в Краснодарском крае.

Именно этот сорт обладает наибольшей устойчивостью к низким температурам из имеющихся в распоряжении исследователей. Они намерены тщательно изучить генетическое строение растения и выявить, какие именно области отвечают за его способность переносить низкие температуры. После этого учёные с помощью селекции выведут новый сорт, а уже на его основе планируется создавать такие растения, которые смогут выдерживать даже минусовые температуры. Сейчас, за время почти трёхлетних исследований, эксперты уже обнаружили 15 генов с наименьшей чувствительностью к холодам и проводят испытания в морозильных камерах.

Трудность в выведении нового сорта чая заключается в том, что это растение очень теплолюбивое. Нет ни одного, которое смогло бы сохранить все свои свойства и жизнедеятельность при длительном воздействии минусовой температуры. Российские учёные планируют создать подобный сорт и впоследствии распространить его на территории России, включая даже северные регионы.

Источник: ria.ru