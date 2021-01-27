Недолгий дневной сон связан c лучшим здоровьем мозга – новейшее исследование

27.01.2021, 17:52, Разное

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Дневной сон и когнитивное здоровье

Образ жизни сильно влияет на состояние здоровья человека, в том числе на когнитивные функции. Известно, что риск деменции можно снизить, повлияв на такие факторы риска, как физическая пассивность, гипертония, ожирение, сахарный диабет. Плохой ночной сон связан с риском ухудшения когнитивных функций и деменцией.

Однако влияние дневного сна на когнитивное здоровье в настоящее время остается недостаточно понятным, научные данные противоречивы. Например, длительное исследование, опубликованное в 2012 году, показало, что для людей 65 лет дневной сон связан со снижением риска развития деменции в ближайшие 10 лет. Согласно другому исследованию, у людей, которые склонны к долгому сну в дневное время, риск когнитивных нарушений повышен. Некоторые данные указывают, что дневной сон положительно сказывается на когнитивном здоровье тех, кто плохо спит ночью.

Легкие когнитивные нарушения могут оказаться предвестником деменции или слабоумия. В настоящее время это состояние не лечится, поэтому его профилактика особенно важна.

Новое исследование

В исследовании приняли участие 2214 формально здоровых человек в возрасте не менее 60 лет родом из крупных городов Китая. Ученые считали дневным отдыхом сон в течение минимум пяти минут, но менее двух часов. 1534 из респондентов ранее регулярно спали днем, остальные – нет. Ночью все они спали в среднем около 6,5 часов. Это показывает, что те, кто спали днем, не компенсировали недосыпание.

Все участники прошли несколько тестов на когнитивные способности и наличие деменции. Ученые оценили их рабочую память, внимание, способность к решению проблем и другие показатели когнитивного здоровья, которые могут говорить о риске деменции.

Когнитивные функции

Что это такое и как они нарушаются Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют.

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Показатели по Монреальской когнитивной шкале (это основной метод диагностики когнитивных нарушений) людей, которые регулярно спят днем, были выше, чем у тех, кто этого не делает. У них были существенно лучше память, ориентация в пространстве и беглость речи. Беглость речи – показатель, который демонстрирует, насколько быстро человек может получать информацию из своей памяти.

«Большая часть предыдущих исследований, сообщавших о негативном влиянии дневного сна на когнитивные функции, фокусировалась на продолжительном сне. Худшие результаты показывали люли, которые спали днем более двух часов. В нашем исследовании длина сна была меньше. В противном случае, мы могли бы прийти к другим выводам», – пишут авторы работы.

Ученые предполагают, что дневной сон может нормализовать уровень воспалительных медиаторов в организме. Воспаление – один из факторов, ведущих к ухудшению когнитивных функций.

Авторы подчеркивают, что это исследование не дает доказательств того, что дневной сон – именно причина лучшего когнитивного здоровья. Но они считают, что новая работа дает лучшее понимание этой связи.