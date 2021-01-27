Мадрид остановил вакцинацию от COVID-19

27.01.2021, 17:42, Новости дня

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Власти Мадрида приняли решение приостановить введение вакцины от коронавируса новым пациентам из-за нехватки препарата, сообщил зампредседателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо.

«На этой неделе и на следующей не будут никому вводиться первые дозы», – приводит его слова РИА «Новости». Агуадо потребовал обеспечить, чтобы пациенты, получившие первый компонент вакцины, получили и второй.

«Нынешними темпами получения вакцины невозможно выполнить цель, намеченную правительством Испании, – чтобы 70% населения было вакцинировано к концу июня. Такими темпами мы добьемся этого уровня к 2023 году», – сообщил Агуадо. Он призвал правительство Испании усилить давление, чтобы страна получала больше вакцины.

На прошлой неделе из-за ограниченного количества вакцины была приостановлена вакцинация медиков, вакцину продолжали распределять только в домах престарелых и среди людей с ограниченными возможностями.

Вакцинация в Испании, как в большинстве стран ЕС, началась 27 декабря. В страну были поставлены 1 млн 310 тыс. 400 доз вакцин Pfizer/BioNtech и 35 тыс. 700 Moderna. Из них были введены 1 млн 291 тыс. 216 (95,9%). Две дозы вакцины получили 123 тыс. 697 пациентов (9,58%) во всей стране.

В последние недели ряд стран ЕС столкнулись с проблемами в поставках вакцины Pfizer/BioNTech. Компания заявила, что сокращает поставки на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе. Сбои в поставках в европейские страны произошли и у компании AstraZeneca.

На этой неделе Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, а Германия поддержала запрет экспорта вакцин от коронавируса.