 

В Иерусалиме вспомнили жертв Холокоста и защитников блокадного Ленинграда

27.01.2021, 17:42, Новости дня
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В Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память жертв Холокоста и защитников блокадного Ленинграда, в церемонии участвовали мэр Иерусалим Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы.

«Мы сегодня отмечаем международный День памяти жертв Холокоста. Мы помним, кто освобождал Европу – это как раз тот день, когда Красная армия освободила Освенцим. Мы помним также, что 27 января – день, когда закончилась ленинградская блокада. В Израиле помнят об этом дне, об этих событиях и очень высоко чтят тот вклад, который был сделан Красной армией и всеми теми, кто боролся против фашисткой Германии», – сообщил глава Евроазиатского департамента МИД Израиля Яков Ливне, передает РИА «Новости».

Церемония проходила у памятника героям блокадного Ленинграда, который открыли в 2020 году.

По словам Ливне, подобные монументы помогают сохранять память и напоминают о тех исторических событиях. «В Израиле тема Холокоста, к сожалению, является центральной. Нет практически ни одной семьи, которая не потеряла бы своих родственников. И такие памятники, конечно, вносят свою лепту в сохранение памяти. Эти воспоминания нелегкие, но нам надо их сохранять», – добавил израильский дипломат.

В январе 2020 года российский президент Владимир Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и открыл памятник героям блокадного Ленинграда.

Памятник находится в центре Иерусалима, он достигает 9 метров в высоту, вес – 12 тонн. Он опирается на основание весом в 6 тонн.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим).



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