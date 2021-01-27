Рекордная смертность от COVID-19 зафиксировали вторую неделю подряд

27.01.2021, 17:42, Новости дня

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За прошедшую неделю в мире скончались свыше 95 тыс. человек от коронавирусной инфекции, это самый большой показатель с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 18 по 24 января в мире зафиксировали 95 тыс. 991 летальный исход из-за коронавируса, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 1%, сообщили в ВОЗ, передает ТАСС.

За этот период в мире также заболели 4 млн 104 тыс. 947 человек, это на 15% меньше, чем количество заболевших на предыдущей неделе. В ВОЗ добавили, что заболеваемость в мире снижается вторую неделю подряд.

Больше всего умерших (45 тыс. человек) зафиксировали в Северной и Южной Америке, за семь дней там заболели более 2,12 млн человек. В Европе количество летальных исходов составило более 38 тыс., в Африке –почти 5 тыс.

Общее число инфицированных в мире на прошлой неделе достигло 98,28 млн человек, свыше 2,11 млн умерли.

Предыдущий антирекорд по смертности от заболевания был установлен неделей ранее, тогда было зафиксировано 93 тыс. смертельных исходов от COVID-19.

Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз.