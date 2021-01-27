Философ Дугин сообщил о распаде Украины: Этот процесс неостановим

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27.01.2021, 17:38, Разное
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Курс на тотальную украинизацию населения был начат экс-президентом страны Петром Порошенко и продолжен его преемником Владимиром Зеленским. В январе этого года вступила в силу норма закона, предусматривающая переход всей сферы обслуживания на украинский язык.

Новое правило прокомментировал философ Александр Дугин. В разговоре с НСН он отметил, что закон ставит половину населения Незалежной в униженное и бесправное положение. “Украина уже начала распадаться, и этот процесс неостановим”, – сказал эксперт.

Дугин подчеркнул, что Россия никогда не была врагом Украины и не ставила перед собой цель навредить ей. По его мнению, власть в Киеве сегодня – антиукраинская. Она разрушает государство, усиливает раскол в обществе.

“В этом трагедия украинского народа”, – продолжил эксперт.

Есть два сценария для будущего страны. Первый, по мнению Дугина, – свержение нынешнего политического режима. После этого украинцы начинают строить государственность с учетом двух народов: западно– и восточноукраинского. Это позволит решить проблемы с Россией и остановить войну в Донбассе.

Второй вариант – возникновение второй Украины, ядром которой будет Донбасс. Философ не исключил возможность ее присоединения к России. “Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями “, – заключил Дугин.



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