 

Мнение: Не верю в пользу митингов.

27.01.2021, 17:34, Разное
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Кто-то в одной кемеровской группе на “Фейсбуке” посетовал: “…99,9 % населения не хочет поднять задницу и выйти отстоять свои права и уважение к себе…” Ну, лично я ни разу таки не верю, что мы с этих митингов что-нибудь поимеем, скорее уж нас всех поимеют. А то кто-то где-то тоже писал, мол, митинги нужны затем, чтобы дуравительству был повод задуматься, что оно делает не так. Ну, тут уж я едва не расхохотался. Вейс мир, да когда им было вообще, чем задумываться?! У них даже нужных органов для этого ни разу вообще нет! Ну а если даже таки и задумается, нам-то какой гешефт с этого? Что, оно тогда перед народом раскается, тут же подаст в отставку и бардак в стране наконец-то прекратится? А если нет, то нам-то какая радость с их задумчивости, учитывая, что всем этим де-путанам из Госдуры попросту думать даже нечем?

Источник: Достало



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